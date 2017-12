Za dobrou a krásnou knihou do Holešovic. Je tu Knihex, přehlídka malých vydavatelů

před 1 hodinou

Je libo zábavný a hezky graficky upravený dárek? Takové se dají sehnat 9. a 10. prosince v pražském Studiu Alta, kde se bude konat pátá zimní přehlídka malých nakladatelů Knihex. Své stánky s neotřelými knížkami a časopisy tu budou mít například Baobab, Běžíliška, Meander, Revolver Revue, Labyrint a desítky dalších značek. V plánu jsou i autorská čtená, autogramiády a výtvarné dílny pro děti. Knihex bude otevřený vždy od 10 do 20 hodin.

Knihex 07½, jak zní celý název akce v pražském holešovickém Studiu Alta, chce zvýšit povědomí o malých a menších nakladatelích a jejich produkci, umožnit jim zpětnou vazbu od čtenářů a podpořit je k vydávání dalších knih. Čtenáři tu mohou naopak objevit nové světy.

Ty dlouhodobě nabízí například nakladatelství Baobab či Meander, zaměřená na knihy pro děti a dospívající.

Zakládají si na chytrém obsahu i neotřelé autorské ilustraci od zavedených i mladých autorů, od Miroslava Šaška, Jiřího Šalamouna až například po talentovanou Alžbětu Skálovou.

Mezi vystavujícími bude ale třeba ale i brněnský Host, Knihovna Václava Havla nebo Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.

"Své" knížky tu představí obchod Take Take Take, který vede grafická designérka Nikola Klímová a ilustrátor Jindřich Janíček. Společně se podíleli například na výtvarné podobě knihy Praha temná a tajemná.

Součástí Knihexu je i antikvární stánek, kam můžou lidé přinést knihy, které už nechtějí, a jiné zase získat.

V Altě bude k vyzkoušení knihvazačská nebo linorytová dílna, bude se tu číst z knih i hrát divadlo.

Kdo přijede na Knihex prezentovat své knížky a časopisy: Akropolis, Archiv výtvarného umění, AVU, Baobab, Běžíliška, Brody, Bylo nebylo, DharmaGaia, Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, GplusG, H+H Vyšehradská, Host, Institut umění - Divadelní ústav, Knihovna Václava Havla, KudlaWerkstatt, Labyrint, Lipnik, Lógr, Malvern, Maťa, Meander, Mot, NAMU, NaPoli, Národní filmový archiv, Nová beseda, Oikoymenh, OneHotBook, Paper Jam, Paseka, Poketo, Pop - Pap, ProCestu, Revolver Revue, Revue Prostor, Roe, Rubato, Runa, Sedmá generace - Hnutí Duha, 65. pole, Take Take Také, Triáda, Upupæpop, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Verzone, Vltavín, wo-men, Xaoxax či časopisy A2 a Lógr.

Ilustrátorka Tereza Říčanová ukáže dětem, jak se z papíru staví záchranná loď, Iva Baltaretu si zase s nejmenšími vyrobí diář. Vlaďka Šturmová z UMPRUM během hodiny a čtvrt všechny přítomné přenese při výrobě knížky do ilustrátorského, grafického i knihařského světa zároveň.

Pro dospělé jsou připravená autorská čtení. Ze své knížky Zvíře jménem podzim bude číst ilustrátor a písničkář Jakub König, jenž se stejnojmenným hudebním projektem právě vydal první album.

Lela Geislerová představí knižní podobu komiksu Zen žen, který vyrábí pro Respekt, a editor Petr Kroulík přečte z knihy o fanzinech Křičím: "To jsem já." Knížka vyšla u holešovického nakladatelství Page Five, jež se zaměřuje na literaturu o umění či designu.