Ladovy kresby, které nevypadají jako od Lady. Velká výstava ukazuje i méně známou malířovu tvorbu

Před 130 lety se narodil, před 60 lety umřel. Výstava Sedmičky Josefa Lady (1887-1957), která je od 15. listopadu k vidění v pražském Tančícím domě, při této příležitosti ukazuje práci malíře i z méně známých úhlů pohledu. Na největší ladovské výstavě za posledních deset let zaujmou především karikatury a také rané práce z počátku 20. století, na kterých výtvarník svůj rukopis teprve hledal.

Když byl Josefovi Ladovi rok, upadl doma v Hrusicích na obuvnický nůž zvaný knejp. Poranil si oko, které se už lékařům nepodařilo zachránit. "Říká se, že se to promítlo na jeho výtvarném stylu, kterému v podstatě chyběla perspektiva," připomíná Ladův vnuk Josef, jenž se spolu s kurátory Lvem Pavluchem, Janou Sommerovou a Jindřichem Ulrichem podílel na přípravě výstavy Sedmičky Josefa Lady.

Výstava se koná v Tančícím domě, nedaleko od míst, kde Lada na pražské Výtoni bydlel.

Kromě notoricky známých vesnických, hrusických krajin ve všech ročních dobách, hospodských dišputací či podobizen hastrmana s dýmkou nad rybníkem návštěvníkům nabízí i kresby, na nichž Lada svůj styl teprve hledal. Zatímco kreslené vtipy z roku 1913 už vykazují známý rukopis, secesí ovlivněným kresbičkám z roku 1908 by jeho autorství přiřkl málokdo.

Právě modře kolorovaná Dáma v dešti z roku 1908 patří mezi nejoblíbenější práce kurátorky Jany Sommerové. Ta kromě toho upozorňuje i na satirické černobílé kresby, kterým se Lada - muž s někdy dost černým, až nekorektním smyslem pro humor - věnoval v době satiře zaslíbené, ve 20. a 30. letech. Vystavené tu jsou i jeho kresby pro přílohu Českého slova Kvítko z čertovy zahrádky, kde od roku 1925 pracoval jako redaktor.

Zatímco politickou situaci po konci první světové války a vzniku Československa Lada ve svých pracích reflektoval, druhá světová válka jako by do jeho světa vůbec nevkročila. Ani ve 40. letech Lada neopustil idylickou krajinu českého venkova. "Zdá se, že to pro něj nebylo téma, válku si prostě do svého světa nepouštěl," říká Ladův vnuk Josef.

Kurátoři upozorňují i na soubor ilustrací Radecký a kanonýr Jabůrek, který byl naposledy vystavený v roce 1957, na originální filmové kostýmy, které Lada navrhl pro pohádku Hrátky s čertem, anebo na kresby Ladovy dcery Aleny.

Ta svého otce zachytila při oblíbených činnostech - odpočinku a kouření dýmky. S ní je ostatně i na věrné "kopii", zapůjčené z muzea voskových figurín, jež vévodí nainstalované pracovně.

V Tančícím domě je také několik sekcí věnovaných dětem, k dispozici je jim speciální autíčko před ubíhající krajinou anebo prolézačka knihou.

Téměř 400 vystavených děl, zapůjčených z osmi galerií, muzeí i od soukromých sběratelů, dělá z Ladových sedmiček největší výstavu za posledních deset let.