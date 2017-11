Recenze: Kniha Praha temná a tajemná se buď minula názvem, nebo obsahem

před 8 minutami

Praha temná a tajemná, nejnovější přírůstek do rodiny knih zabývajících se magickou atmosférou Prahy, trochu promrhala potenciál. Má co nabídnout nezasvěcenému čtenáři, zkušenější fanoušek tajemné Prahy ale ocení jen pár stránek - ty, které se věnují městu coby inspiraci spisovatelů a zednářským aktivitám.

Praha v sobě odpradávna skrývala kouzlo, které inspirovalo umělce, cestovatele i učence. Není proto divu, že od minulého století, kdy pražská asanace dala původnímu kouzlu vale, vychází poměrně dost knih zabývajících se tímto fenoménem.

Většina z nich jsou po povrchu klouzající přežvýkané pověsti, existují ale i seriózní publikace. Velmi přehledná je například kniha Pavla Růta Labyrintem pražského tajemna, nepřekonanou špičkou zůstává Magická Praha Angela Marii Ripellina.

Pražské starosti

Právě tuto řadu náročnějších titulů se snaží rozšířit nová kniha Michaela Borovičky Praha temná a tajemná s dovětkem "Neturistický průvodce alternativní minulostí města".

Nakladatelství Paseka připravilo publikaci v krásném technickém provedení s ilustracemi Jindřicha Janíčka a první dojem je jednoduše pozitivní: konečně se pražští záhadologové dočkali špičkově vypraveného titulu.

Problém nastává při samotném čtení, kde po tajemnu není ani stopy a temnotu si čtenář musí spíš představovat.

Borovičkovi nelze upřít skvělou práci s textem ani nadšení pro téma, problém tkví v jednotlivých kapitolách. Kniha je rozdělená podle témat - přírodní katastrofy, hrdelní soudy, hřbitovy, židovská komunita. V každé kapitole pak autor čtivě a svižně, ale přece jen pouze rekapituluje fakta od prvních dochovaných pramenů do současnosti.

Ne že by se člověk nedozvěděl zajímavé věci, ale co mají povodně v roce 2002 nebo spartakiádní vrah společného s tajemnou Prahou? Co je alternativního na rekapitulaci známých veřejných poprav a vývoji úředního vztahu mezi panovníkem a židovskou komunitou? Tato kniha se zkrátka minula buď názvem, nebo obsahem. "Pražské starosti" by byly mnohem trefnější.

Je třeba zdůraznit, že na temnou a tajemnou Prahu skutečně dojde. Poslední dvě kapitoly autor věnuje městu coby inspiraci spisovatelů a zednářským aktivitám. Jde o nejzajímavější pasáže, které zbytek knihy zachraňují.

Praha temná a tajemná je titul, který laika skvěle vtáhne do problematiky často drhnoucího a složitého vývoje města. Ale zkušenějším "pražským chodcům" toho moc nenabídne.

Michael Borovička: Praha temná a tajemná

Vydala Paseka, 2017

320 stran