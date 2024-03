Vyšel trailer z nového Vetřelce. Vrací se ke kořenům, triky dělali původní experti

K atmosféře prvních sci-fi hororů o Vetřelci, které v 70. a 80. letech minulého století natočili režiséři Ridley Scott a James Cameron, se chce vrátit nový díl ságy. Ve středu večer z něj firma 20th Century Studios vydala první trailer. Film nazvaný Vetřelec: Romulus začnou také česká kina promítat v srpnu.

Jak píše server Variety.com, trailer začíná záběrem na vesmírnou loď přilétající ke stanici. Plavidlo letmo připomíná koráby Nostromo a Sulaco z původních snímků. Následně diváci zahlédnou mladé členy posádky, respektive to, co z některých zbylo. Skupině, jež letěla kolonizovat neznámý svět a cestou potkala tu "nejstrašnější formu života ve vesmíru", vévodí dvojice žen. Hrají je Cailee Spaeny, jež na sebe nedávno upozornila rolí Priscilly Presley, a Isabela Merced ze superhrdinské Madam Web.

Vetřelec: Romulus bude v pořadí sedmým dílem ságy a celkově devátým, v němž se objeví hororová monstra zvaná Vetřelci. Ta v novém tisíciletí účinkovala také ve dvou dílech samostatné série Vetřelec vs. Predátor.

Novinku natočil šestačtyřicetiletý uruguayský režisér Fede Álvarez, podepsaný pod filmem Dívka v pavoučí síti nebo seriálem Hovory. Odehrává se mezi prvním a druhým dílem, mezi nimiž uplynulo 57 let.

"Vetřelec: Romulus je zasazený do doby asi dvacet let po jedničce a nemyslím, že by nějak stavěl dosavadní kánon na hlavu," říká režisér, který prý scénář dopředu dlouze probíral s Ridleym Scottem i Jamesem Cameronem. "Když byl pak film hotový, oběma jsem ho ukázal," dodává. Dle dřívějšího vyjádření jsou Scott i Cameron z výsledku nadšení.

Álvarez zdůrazňuje, že na novince pracovala "spousta" trikařů z původních snímků. "Nabrali jsme do týmu lidi, kteří dělali efekty Vetřelců, tedy druhého dílu. Tehdy jim bylo dvacet a začínali. Dneska jsou na vrcholu sil," pochvaluje si režisér.

Ze všeho nejvíc se ale chtěl vrátit ke kořenům. "Tím myslím nejenom styl původních filmů, ale vůbec celý žánr. Chtěl jsem vzít ten ryzí horor, který tvořil základ prvního Vetřelce, a zkombinovat ho s thrillerovou složkou druhého a třetího snímku," slibuje Fede Álvarez.

Zároveň se podle něj diváci nemusí bát, že by novinka působila jako retro. "Pro mě byl Vetřelec vždycky nejlepší, když lidi děsil a když to byl thriller," naznačuje režisér v interview pro Variety.com, jakého efektu chtěl docílit.

Podle webu The Hollywood Reporter film obsahuje například blíže neupřesněnou scénu s herečkou Isabelou Merced, při jejímž natáčení asi deset členů znechuceně odvracelo zrak. Režisér se v tomto případě snažil docílit podobného šoku, jako když se v původním Vetřelci z roku 1979 monstrum vyklubalo jedné postavě přímo z hrudníku.

Vetřelec: Romulus měl mít původně premiéru jen na online platformě Hulu, podobně jako předloňský Predátor: Kořist vyrobený videotékou Disney+. Producenti ale nakonec změnili názor a ještě před začátkem natáčení padlo rozhodnutí, že film zamíří do kin.

Sci-fi série, kterou koncem 70. let minulého století založil Ridley Scott, znovu ožila začátkem minulé dekády díky ne jednoznačně přijatému filmu Prometheus. Následující Vetřelec: Covenant z roku 2017 pak u kritiků narazil ještě výrazněji, přestože celosvětově nakonec utržil téměř čtvrt miliardy dolarů a zaznamenal mírný komerční úspěch.