Recenze: Nový Vetřelec se pokouší filozofovat. Nejlepší je ale v momentech, kdy působí na pudy

před 28 minutami

Není snadné funkčně propojit sci-fi vyvražďovačku s ambicí natočit dílo s přesahem Stanleyho Kubricka. Alien: Covenant je rozporuplný film, který by sice chtěl stimulovat intelekt, ale působí spíš na pudové rovině.

Když poslouchá Wagnera Woody Allen, má chuť přepadnout Polsko. Když poslouchá tohoto pompézního německého romantika android Michael Fassbender alias David v nejnovějším pokračování Vetřelce, má chuť dokázat lidem, jaký jsou nicotný a patetický druh.

V hlavní roli prequelu Ridleyho Scotta, volně navazujícího na pět let starého Promethea, už definitivně není xenomorfní potvůrka z hlubin vesmíru lačnící po čerstvém mase. Natožpak kdokoli z posádky lodi Covenant, která ke vzdálené planetě veze náklad dvou tisícovek lidských kolonizátorů a jen o něco menší počet embrií. Už prolog, v němž miliardář Peter Weyland v podání Guy Pearce ve flashbacku promlouvá se svým "výtvorem" Davidem o povaze androidího bytí, naznačuje, že klasické sci-fi téma emancipace umělé inteligence bude snímku dominovat.

A skutečně: když se David objeví po necelé hodince opět na scéně coby král zalesněné a zavodněné planety, na níž vetřelci zahubili vše organické, je zřejmé, že Ridley Scott se po povinné expozici konečně propracoval k příběhu svého hrdiny. Fassbender má v tu chvíli na tváři distinguovaně blahosklonný úsměšek Hannibala Lectera. Jeho pohrdání lidským plémě je očividné a prosakuje skrze masku pokorného lidského služebníka ctícího Asimovovy zákony robotiky.

Zřejmá je jeho zlověstnost divákům, ale o dost méně postavám filmu. Scottovi a zkušenému scenáristovi Johnu Loganovi, který s režisérem spolupracoval na oscarovém Gladiátorovi, se sice na jednu stranu podařilo vyhnout klišé na vše připravených a všeho schopných profíků, míra stupidity, kterou členové posádky Covenantu projevují nejen pod tlakem, ale i v běžných provozních záležitostech, ovšem divákovu schopnost soucitu velmi snižuje.

Tvůrci si trestuhodně nechávají proklouznout mezi prsty nosný motiv partnerských dvojic, které z pochopitelných důvodů tvoří posádku kolonizační lodi. Emoce, jež by mohly prýštit z potenciálních obav o nejbližší, nefungují. I některé béčkové horory dokáží výstižnou charakterizací vzbudit více strachu o aktéry, než se to povedlo scenáristům zde. Platí to i o hlavní hrdince Danielsové, které sice Katherine Waterstonová vtiskuje zajímavý mix křehkosti a síly, její postava je však tak fádně napsaná, že ikonické hrdince Ripleyové z prvních dílů ságy nesahá po paty.

Série je jako lidstvo dychtící po vzkříšení

Je to škoda o to víc, že Ridley Scott strčí v citu pro tempo a atmosféru do kapsy o generace mladší kolegy. Skvěle mu slouží kamera Dariusze Wolského a hudba Jeda Kurzela. Krvavavé scény vetřelčí fanoušky také uspokojí, stejně jako odkazy na nejklasičtější první dva díly série.

Vetřelec: Covenant USA, Sci-fi/horor, 2017,122 minut

Režie: Ridley Scott

Scénář: John Logan, Dante Harper

Hrají: Michael Fassbender, Katherine Waterstonová, Billy Crudup, Danny McBride, Demian Bichir a další

Hodnocení Aktuálně.cz: 70 %

V jeden moment říká David svému androidímu kolegovi z Covenantu Walterovi (též Michael Fassbender) v jemné parafrázi toto: lidstvo je vymírající druh dychtící po vzkříšení. Tohle prohlášení by se dalo analogicky napasovat na celou vetřelčí franšízu. Skomírající sérii vdechl nový život její duchovní otec Ridley Scott, který ji před čtyřmi desítkami let pomohl na svět. Až do jeho zásahu byla jednotlivá pokračování obměnami stejného tématu. Scott se ale rozhodl ságu zabalit do zcela nového mytologického a filozofujícího kabátku.

Alien: Covenant je rozporuplný film, který funguje nejlépe na pudové úrovni, i když by chtěl hodně stimulovat rovinu intelektuální. Minimálně v jednom aspektu je však docela originálním příspěvkem k variacím na frankensteinovský mýtus: nejenže se David vymkne svému stvořiteli, ale sám se stvořitelem stane.

Ukazuje se ovšem, že není snadné funkčně propojit sci-fi vyvražďovačku s ambicí natočit dílo s přesahem Stanleyho Kubricka. Ani takovému matadorovi jako je Ridley Scott se to bohužel už podruhé moc nepovedlo.