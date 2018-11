Recenze: Dívka v pavoučí síti utkala na diváky řídkou filmovou podívanou

Na zaprášené zemi uprostřed temné místnosti leží šachovnice, dvě dívky rovnají figurky a kolem jako by vládla apokalypsa.

Snímek Dívka v pavoučí síti, který od včerejška promítají česká kina, v jednom ohledu navazuje na předchozí tituly ze švédské knižní série Milénium i jejich filmové adaptace: odehrává se v atmosférických lokacích, jejichž kontury rýsují obraz děsivého prohnilého světa.

Jinak je ovšem novinka, jejíž hrdinku opět představuje hackerka Lisbeth Salanderová s obřím dračím tetováním na zádech, úplně jiná než první kniha série dnes již nežijícího spisovatele Stiega Larssona Dívka s dračím tetováním či filmová adaptace režiséra Davida Finchera, která vznikla před sedmi lety pod názvem Muži, kteří nenávidí ženy. Nový film, vycházející z knihy Larssonova nástupce Davida Lagercrantze, připomíná spíše špatnou verzi Jamese Bonda - bez napětí, bez nadhledu, zato se spoustou polorozpadlých továren nad černými zasněženými lesy.

Z původního temného thrilleru o zneužívání žen a manipulacích zmizelo charisma i mnohoznačné postavy. Hackerka Lisbeth je nyní akční hrdinkou, která více času než za počítačem tráví na motorce a se zbraní v ruce.

Režisér a spoluscenárista filmu Fede Álvarez na sebe upozornil dvěma výraznými horory - drsným remakem klasiky Sama Raimiho Lesní duch a působivě klaustrofobním snímkem Smrt ve tmě. Tentokrát však talentovaný, původem uruguayský tvůrce jen napodobuje vizuál filmu Davida Finchera. Někdy podmanivě, ale ta temnota jde trochu proti duchu snímku, který je napsaný jako béčkový akční thriller.

Nechybí nic: zápletka točící se kolem tajného programu schopného získat přístupy k jaderným zbraním, mafie s pavoučími tetováními, ruský zlosyn jménem Miloš… A pokud v prvním záběru postavy hrály šachy, známé filmařské pravidlo říká, že se brzy objeví autistické dítě, které v šachách hrdinku patřičně rozmetá. Tedy: takové pravidlo asi neexistuje, ale výčet klišé je tím každopádně kompletní.

Známé i nové postavy jsou v nepravděpodobném příběhu utopené, divák se s nimi motá dějem a neví, zda příští scéna bude bondovsky absurdní, temná a osudová, případně nechtěně komická. Náhradník Daniela Craiga v roli novináře Mikaela Blomkvista má tak nezapamatovatelnou tvář, že jakmile na deset minut zmizí z plátna, divák jeho existenci pustí z hlavy.

Agent z americké Národní bezpečnostní agentury, který ve Švédsku na vlastní pěst pátrá po nebezpečném ztraceném softwaru, jenž padl do špatných rukou, se špičkuje se šéfkou obdobné švédské agentury. A působí to hlavně komicky. Občas se ta rázná žena objeví, vypeskuje ho, že překračuje pravomoci a že je tu jen turistou, on na oplátku před zraky švédských "kolegů" schová skrytou kameru, kterou by přehlédl pouze slepec.

Hackerka Lisbeth je v novém filmu akční hrdinkou, která více času než za počítačem tráví na motorce a se zbraní v ruce. | Video: Falcon | 02:08

Hackerka Lisbeth dříve provokovala androgynní povahou. Nebyla to jen drsná žena oděná v černé kůži, ale bořila jasné opozice. Působila zranitelně i aktivně a nebezpečně. Hlavní témata série zněly: manipulace a zneužívání moci. Z toho všeho zbyly jen prázdné náznaky a ornamenty.

Jsou tu scény, které zapůsobí. Jakmile se režisér Álvarez ponoří do komplexů budov, pohybuje se tu suverénně, podobně jako ve svém předchozím snímku Smrt ve tmě, který se celý odehrával v jediném domě. Logisticky promyšlené akční finále dovede strhnout. Jenže pak jsou tu také scény, které už překročily hranu parodie, případně přešly do úplně jiného žánru.

Lisbeth například do žil dostane dávku uspávadla a jak odpadává uprostřed koupelny, najde tubu s amfetaminem. Nadrtí prášky na podlaze, vyšňupe královskou dávku a odbelhá se z domu - zkroucená, jako když se démon z japonského hororu učí tančit breakdance. O pár minut později už je v pohodě, a navrch její tvář hraje jemnými emocemi, neboť si to žádá smutná situace.

Dívka v pavoučí síti Režie: Fede Álvarez

Falcon, česká distribuční premiéra 8. listopadu

V přemrštěném a nadsazeném akčním thrilleru by taková scéna byla celkem v pořádku. S náznaky komplikovaných a pokřivených mezilidských znaků a s temnými symboly, kterými se film marně snaží vykřesat atmosféru svých předchůdců, však nejde ani trochu dohromady.

Ta pavoučí síť, jež stojí v názvu, omotala především smysly a soudnost svých tvůrců. Výsledkem je hyperaktivní malý pavouček křižáček, který se občas nesměle tváří, že je černou vdovou. Ale nikdo mu to nevěří.