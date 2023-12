Jak Židé válčili s babylonským králem. Liberecké divadlo uvádí Verdiho ranou operu

Liberecké Divadlo F. X. Šaldy se po 21 letech vrátilo k Nabuccovi, rané opeře italského skladatele Giuseppa Verdiho. Uvede ji v nastudování dirigenta Zbyňka Müllera a režii Dany Dinkové. Nová inscenace příběhu o osvobození Židů z babylonského zajetí má premiéru tento pátek 15. a neděli 17. prosince, nejbližší repríza následuje 28. prosince.

Nabucco se do repertoáru vrací u příležitosti jubilejní 140. sezony libereckého divadla. "Je to Verdiho třetí opera. První dvě neměly úspěch a ta třetí, Nabucco, ho vlastně zrodila, udělala z něho světového skladatele, věhlasného skladatele. Tak proto ten záměr uvést Nabucca v této sezoně, která se jmenuje Zrození," vysvětluje vedoucí operního souboru Karol Kevický.

Podle něj bylo s ohledem na časté uvádění díla těžké přijít s něčím novým. "I u nás v Liberci se to hrálo spoustu let, mělo to moc repríz. Lidé jsou zvyklí na nějaký tvar, názor, a bývá těžké je vlastně přesvědčit o jiném," přiznává Kevický. Věří ale, že ve spolupráci s dirigentem Müllerem se tvůrcům podařilo "objevit zajímavé věci i co se týká tempa a zvuku v rámci orchestru".

Opera, kterou osmadvacetiletý Verdi prvně představil v milánské La Scale roku 1842, vypráví o nábožensky motivovaném boji Židů s babylonským králem Nabuchodonozorem a vyhnání z domova.

Její půvab spočívá především ve výpravných masových scénách, kostýmech a sborových výstupech, ve své době se stala i symbolem boje za svobodu národa a víry. Zároveň skrývá komornější příběh o lásce a rodinných vztazích.

Dirigent Müller ji nastudoval poprvé. "Když jsem tu nabídku dostal, popravdě jsem zprvu nebyl úplně moc nadšen právě proto, že se ta opera hraje pořád," říká. Možnost, jak ji pojmout jinak, našel v méně známých částech. "Myslím, že to bude ještě daleko přitažlivější tam, kde to třeba často přitažlivé není," doufá Müller, který se v dirigování má střídat s Annou Novotnou Peškovou.

I pro slovenskou režisérku Danu Dinkovou jde o první setkání s Nabuccem. "Moje koncepce byla hlavně dát do popředí nejen vizuálno, ale jít po vztazích," objasňuje. Až na pár drobností se ale jinak držela osvědčené koncepce. "Pro mě je hudba určitým způsobem posvátná. Možná nějakou takovou odchylkou je, že jsem přidala tanečnice do sboru Židů," dodává.

Projekt je mezinárodně obsazený, mnozí sólisté v Liberci účinkují poprvé. V roli babylonského krále Nabucca alternují barytonisté Miguelangelo Cavalcanti a Andrij Škurhan. Jako Izmael, syn jeruzalémského krále, se představí tenoristé Sergej Kostov a Dušan Růžička, v roli židovského kněze Zachariáše se mají střídat basisté Andrej Charlamov a Pavel Vančura. Královu domnělou dceru Abigail, která intrikami usiluje o babylonský trůn, pak ztvární sopranistky Frédérique Friessová a Darja Guljajevová.

