Spolupracoval s časopisy Mladý svět nebo Dikobraz, za téměř 50 let tvorby uspořádal stovku vlastních výstav. Ve věku 76 let zemřel ilustrátor a karikaturista Václav Johanus. Informovala o tom Hana Bumbová z českobudějovické Galerie Hrozen, kterou vlastnil. Poslední rozloučení se uskuteční příští pondělí 4. března v Českých Budějovicích.

Budějovický rodák Johanus začínal jako kreslíř a karikaturista. Věnoval se volné a užité grafice, knižní a novinové ilustraci, koláži i kreslenému humoru. "Jsem asi přece jenom stará škola, moderní technologie v mojí profesi nepoužívám, proto ruka, tužka, pero, štětec a třeba lepidlo na koláže zůstávají mým hlavním pracovním nástrojem," popsal v rozhovoru pro Deník, proč mu vyhovuje přímý kontakt s materiálem.

Inspirovala jej mimo jiné jihočeská krajina. "Už jako kluk jsem blbnul s rybami a to mi zůstalo. Vlastně jsem netušil, že se to promítne do práce až takhle hluboko. Vždycky si před každou výstavou říkám: Uber té vody. A když to začínám rámovat, tak je kolem mě modro," vyprávěl v rozhlasu.

Prvních kolektivních výstav se zúčastnil již v 60. letech minulého století, kdy na sebe poprvé upozornil geometrickou černou kresbou, tvarem inspirovanou lidovým folklorem. Kreslený humor a novinová kresba už pak zůstaly jeho celoživotní "srdeční záležitostí", doplňuje Hana Bumbová z Galerie Hrozen.

Následující dekádu výtvarník dostal ceny za karikaturu na festivalech v Krakově a Řešově. Ve stejné době začal spolupracovat s dětskými časopisy jako Sluníčko nebo Ohníček. Ještě před revolucí stihl mít několik samostatných přehlídek ilustrací pro děti a dospělé v Českých Budějovicích, Písku, Českém Krumlově, Plzni nebo Hradci Králové.

Nejvíc ale vystavoval po roce 1989, často ve své Galerii Hrozen, kterou založil roku 1998 a jež se zaměřovala na grafiku, typografii, ilustraci a kreslený humor.

Kromě Mladého světa a Dikobrazu spolupracoval také s tituly Telegraf, Reportér, Květy, Hospodářské noviny, Ekonom, Bankovnictví nebo Právní rádce. "Do světa paragrafů a čísel se snažím přinést trochu poezie a úsměv a odlehčit tak věcnosti tématu," řekl kdysi.

Kromě své českobudějovické galerie se Johanus poslední dekádu představil například v táborské Galerii U Radnice nebo pražské Galerii U Lávky.