Zůstal věrný Putinovi. Valerij Gergijev byl jmenován šéfem Velkého divadla v Moskvě

Gergijev od roku 1996 šéfuje jiné uznávané operní a baletní scéně, Mariinskému divadlu v Petrohradu. Nyní navíc ve funkci ředitele Velkého divadla v Moskvě střídá Vladimira Urina, který na začátku invaze patřil k 17 osobnostem ruské kultury, jež podepsaly otevřený dopis proti válce. Gergijev nic takového tehdy ani později neudělal.

"Předseda vlády Michail Mišustin podepsal nařízení o jmenování Valerije Gergijeva generálním ředitelem Velkého divadla na pět let," potvrdil v pátek mluvčí ruské vlády. Podle něj dosavadní ředitel moskevské scény Urin sám požádal o propuštění z funkce.

Místopředsedkyně vlády Taťjana Golikovová při setkání se souborem Velkého divadla podle BBC řekla, že Gergijev současně povede obě divadla, což ale nemá vést k jejich sloučení. "Velké a Mariinské divadlo budou existovat tak jako dosud, jako samostatná divadla," tvrdí Golikovová.

O tom, že Urin požádal o uvolnění z funkce, informovalo 17. listopadu ruské vydání časopisu Forbes s odvoláním na zdroj z vedení instituce. Urin ji řídil od roku 2013, ve funkci měl zůstat do ledna 2027. Podle Forbesu byl jeho osud zpečetěn letos na začátku nové sezony, kdy "bylo jasné, že nikdo z vedoucích kulturních institucí, kteří podepsali dopis proti 'speciální operaci', nezůstane ve funkci do konce roku".

Za "speciální vojenskou operaci" Moskva označuje válku proti Ukrajině, kterou rozpoutala před 646 dny.

Televizní moderátorka a Putinova soupeřka v minulých prezidentských volbách Xenija Sobčaková napsala na sociální síti, že o propuštění Urina osobně rozhodl Putin a také osobně Putin rozhodl o jmenování Gergijeva.

Šéf Kremlu krátce po zahájení války navrhl právě Gergijevovi, aby přemýšlel o vytvoření společného vedení obou divadel po vzoru někdejšího Ředitelství carských divadel, jež existovalo do roku 1917. Prezidentův návrh zazněl poté, co Urin podepsal protiválečné prohlášení divadelních umělců.

Letos v září se Urin ve vládním listu Rossijskaja gazeta neobvykle otevřeně vyjadřoval o válečné cenzuře v repertoáru a odstraňování jmen umělců z plakátů kvůli tomu, že jsou proti válce.

Velké divadlo například letos v dubnu stáhlo z programu balet Nurejev režiséra Kirilla Serebrennikova. Urin to tehdy vysvětlil zákonem zakazujícím údajnou propagaci homosexuality. Další představení režírované disidentem žijícím dnes v exilu Serebrennikovem divadlo zrušilo již bez vysvětlení, dodává BBC.

Valerij Gergijev novinářům ještě minulý měsíc o svém možném jmenování řekl, že brzy bude mít dvakrát více práce, ačkoliv i bez toho jí má dost a další pracovní příležitosti nehledá.

Gergijev už jako student konzervatoře zvítězil v prestižní dirigentské soutěži Herberta von Karajana. V letech 2007 až 2015 byl hlavním dirigentem Londýnského symfonického orchestru a následně šéfdirigentem Mnichovských filharmoniků. Pravidelně spolupracoval s newyorskou Metropolitní operou, Vídeňskými filharmoniky či milánským orchestrem Filarmonica della Scala.

Na jaře 2022 ale o většinu možností vystupovat za Západě přišel, stejně jako o funkci v čele Mnichovských filharmoniků, protože podle starosty německého města odmítl jasně odsoudit válku na Ukrajině. Bezprostředně po útoku na Ukrajinu dirigent nevystoupil na plánovaných koncertech s Vídeňskými filharmoniky v New Yorku, později mu vystoupení zrušili také organizátoři festivalu Dvořákova Praha.

Gergijev a Putin nejednou hovořili o tom, že se znají od začátku 90. let. Gergijev byl Putinovým důvěrníkem v prezidentských volbách z let 2012 a 2018. Režisér také důsledně podporoval politiku Kremlu, po skončení rusko-gruzínské války v roce 2008 vystupoval v metropoli separatistické Jižní Osetie, roku 2016 zase v syrské Palmýře a mezitím podpořil ruskou anexi ukrajinského Krymu. Od začátku nynější války orchestr Mariinského divadla pod Gergijevovým vedením koncertoval na podporu rodin ruských vojáků válčících proti Ukrajině.

Server Agenstvo letos v červenci napsal, že zisk Gergijevova fondu v prvním válečném roce vzrostl na čtyřnásobek, ze 138 na 578 milionů rublů, v přepočtu z asi 34 na 143 milionů korun. Objem státních zakázek fondu loni dosáhl 72,2 milionu rublů, v letošním prvním pololetí 67,7 milionů rublů, dodává BBC na svém ruskojazyčném webu.

"Pravda je to, co chce car. To, co vytváří hezký obraz Ruska," řekl vloni pro DVTV krátce po zahájení ruské války profesor a literární historik Martin C. Putna. | Video: Daniela Písařovicová