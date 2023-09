Proputinovská cenzura. Moskevské Velké divadlo maže jména a ruší představení

Ředitel slavného moskevského Velkého divadla Vladimir Urin přiznal, že repertoár je z politických důvodů cenzurovaný. Uvedl například, že když se tvůrci představení jednoznačně vyslovili proti speciální vojenské operaci, jak v Rusku oficiálně nazývají válku proti Ukrajině, Bolšoj těatr odstranil jejich jména z plakátů.

Balet Pařížské opery na prknech moskevského Velkého divadla (archivní foto). "Než se změnila společensko-politická situace, do Velkého divadla jezdila polovina světa," vzpomíná ředitel. To už neplatí. | Foto: Reuters

Velké divadlo bylo pod zvýšeným dohledem a občas muselo zrušit představení kvůli nesouhlasným reakcím veřejnosti, včetně kritických dopisů a prohlášení, tvrdí Urin. "Divadlo i ministerstvo kultury velmi dobře chápou, co vyvolává velmi vážné negativní reakce. To byl také důvod vyřazení některých představení z repertoáru," říká ředitel divadla Urin v rozhovoru s ruským deníkem Rossijskaja gazeta.

Zmiňuje také vypršení platnosti licencí na některá představení, kvůli čemuž muselo divadlo jisté kusy stáhnout. Připustil, že západní divadelní hvězdy stále více váhají, pokud jde o spolupráci s Velkým divadlem. "Než se změnila společensko-politická situace, byli jsme zvyklí, že do Velkého divadla jezdila téměř polovina světa," vzpomíná Urin.

"Měli jsme mnoho hostujících sólistů a významných společných produkcí, což je do značné míry podstatou hudebního umění. Ale dnes jsou to jen ojedinělé případy, kdy se naši západní kolegové dohodnou na spolupráci s divadlem." A i těch několik málo žádá, "aby se jejich jména do poslední chvíle nezveřejňovala", dodává Urin.

Cenzura moskevského Velkého divadla začala být zjevná na jaře 2022, kdy z propagačních plakátů zmizelo jméno režiséra Kirilla Serebrennikova, otevřeného kritika války na Ukrajině. Následovalo zrušení inscenací režírovaných Serebrennikovem, například baletu Nurejev či opery Don Pasquale.

Později divadlo obnovilo balet Hrdina naší doby, aniž by u něj uvedlo Serebrennikovovo jméno, až jej letos v březnu bez vysvětlení opět stáhlo z repertoáru.

V cenzurování tvůrců, kteří se staví proti válce, není Velké divadlo samo; i jiná ruská divadla odstraňují jména opozičních umělců z propagačních materiálů. Před Urinovým rozhovorem s listem Rossijskaja gazeta se však vedení divadel zdráhalo otevřeně tyto kroky připsat na vrub politickým názorům tvůrců.

