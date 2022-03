Neodsoudil válku. Ruský dirigent Gergijev kvůli tomu přišel o místo v Mnichově

Valerij Gergijev, který podporuje ruského prezidenta Vladimira Putina, přišel o post šéfdirigenta Mnichovských filharmoniků. V úterý ráno to oznámil mnichovský primátor Dieter Reiter. Podle něj ruský umělec ani po několika dnech nereagoval na výzvu, aby se distancoval od Putinovy invaze na Ukrajinu.

"Mnichov se rozchází s Valerijem Gergijevem. S okamžitou platností se již nebudou konat žádné koncerty Mnichovských filharmoniků pod jeho vedením," oznámil Reiter.

Ten Gergijeva vyzval, aby se jednoznačně postavil proti krvavé útočné válce, kterou Putin vede na Ukrajině. Primátor poukázal i na to, že ruským útokům čelí přímo ukrajinská metropole Kyjev, jež je partnerským městem Mnichova. Primátor od Gergijeva čekal, že přehodnotí svůj desítky let kladný vztah k vládci Kremlu. "To ale neudělal," uvedl.

Reiter požádal Gergijeva o prohlášení minulý pátek, tedy den po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. V dopise mu sdělil, že pokud se do pondělí 28. února nedistancuje od války, u filharmoniků skončí.

Valerij Gergijev, jenž patří k největším světovým hvězdám klasické hudby a šéfuje Mariinskému divadlu v Petrohradě, vedl Mnichovské filharmoniky od roku 2015. Tehdy ve funkci vystřídal amerického dirigenta Lorina Maazela. Smlouvu měl ještě na tři roky, dodává deník New York Times. Ten Gergijeva označuje za předního kulturního ambasadora ruského prezidenta Vladimira Putina.

Kvůli přátelství s šéfem Kremlu, jehož podporoval také v dřívějších vojenských taženích v Gruzii nebo při anexi Krymu, již Gergijev za poslední dny přišel o několik angažmá. Nejnověji s ním všechny koncerty zrušila Pařížská filharmonie.

S Gergijevem již nadále nepočítá ani milánský operní dům La Scala, kde měl vystoupit tento měsíc. A ruský dirigent neúčinkoval ani na víkendových koncertech s Vídeňskými filharmoniky v newyorské Carnegie Hall.

Vystoupení dále Gergijevovi zrušili Rotterdamská filharmonie nebo organizátoři českého festivalu Dvořákova Praha. Přišel o čestnou funkci ve vedení festivalu ve skotském Edinburghu nebo švýcarském Verbier Festivalu, kde byl uměleckým ředitelem.

Spolupráci s Gergijevem ukončila i jeho agentura vedená Marcusem Felsnerem. "Je to jeden z největších světových dirigentů, vizionářský umělec, kterého mnozí z nás obdivují, a také muž, který nechce nebo nemůže veřejně ukončit svou dlouholetou podporu režimu, jenž páchá takové zločiny," řekl o Gergijevovi jeho agent.

Kvůli ruskému dirigentovi se nebude konat ani lotyšský Riga Jurmala Festival, kde měl Gergijev účinkovat se svým orchestrem Mariinského divadla. Společně nevystoupí ani na festivalu ve švýcarském Lucernu a zrušením angažmá už mu pohrozila i hamburská Elbphilharmonie. Výhledově se Gergijev nepodívá ani do newyorské Metropolitní opery, kde byl před lety hlavním hostujícím dirigentem.

Ředitel Met Peter Gelb nejnověji vyjádřil solidaritu s Ukrajinci a oznámil, že "nadále nebudeme spolupracovat s umělci nebo institucemi, kteří podporují Vladimira Putina, nebo se těší jeho podpoře".

Zatím není známo, zda se to týká také ruské sopranistky Anny Nětrebkové, která v Met opakovaně účinkovala a znovu se tam má vrátit 30. dubna v inscenaci Pucciniho opery Turandot. Nětrebková o víkendu vyjádřila soucit s Ukrajinci a vyslovila přání, ať válka co nejdřív skončí, avšak Vladimira Putina nezmínila.