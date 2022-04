Zpěvák Ztracený obhájil loňské prvenství. V anketě Žebřík uspěli i Marpo a Farna

V hudební anketě Žebřík uspěli Marek Ztracený, Ewa Farna, rapper Marpo a skupina Mig 21. Výsledky hlasování fanoušků byly v pátek večer vyhlášeny v plzeňském areálu DEPO2015.

Ztracený obhájil své loňské prvenství v kategorii zpěváků a jeho Tour de léto uspělo jako nejlepší akce roku 2021. Rapper Otakar Petřina vystupující pod jménem Marpo zvítězil s písní Bad Man v kategoriích skladba a videoklip. Mezi skupinami získala nejvíce hlasů kapela Mig 21, která sama sebe označuje jako "chlapecká, taneční, pěvecká a striptérská skupina z Prahy 5 - Smíchova". Jejich aktuální deska Džus noci skončila mezi alby druhá.

Jako nejlepší album posluchači vybrali nahrávku Dýchej zpěváka Davida Stypky. Jedenáct autorských skladeb písničkáře, který loni 10. ledna podlehl ve věku 41 let dlouhodobé nemoci, na něm dokončili zpěvákovi spoluhráči ze skupiny Bandjeez. Stypka mezi zpěváky v letošní anketě obsadil třetí místo.

Vítězná zpěvačka Ewa Farna má díky úspěšnému albu Umami, které hlasy v Žebříku dostaly na třetí místo, také čtyři nominace na hudební ceny Anděl. Jejich výsledky budou vyhlášeny 27. dubna v Praze.

Objevem roku se stala skupina Bert & Friends, nedávný vítěz cen hudební kritiky Apollo 2021 v kategorii Inovace v hudbě.

V kategorii filmů dostalo nejvíce diváckých hlasů sportovní drama Zátopek režiséra Davida Ondříčka, které na začátku března proměnilo osm ze třinácti nominací na cenu Český lev.

Při pětihodinovém hudebním maratonu v pátek v Plzni sošku od výtvarníka Václava Česáka dostalo téměř 30 držitelů. Program moderovaný Markem Taclíkem a Žofií Dařbujánovou nabídl vystoupení Xaviera Baumaxy a kapel Pražský výběr a Mig 21. Pražský výběr, pro který to byl první letošní koncert, také převzal ocenění pořádajícího magazínu iReport.

Cenu in memoriam pořadatelé letošního Žebříku věnovali loni zesnulému slovenskému zpěvákovi a skladateli Miroslavu Žbirkovi. "Byl to nepochybně jeden z nejemotivnějších večerů - nejen díky možnosti sejít se po delší době a aspoň na chvíli trochu zapomenout na tuhle neklidnou dobu, ale i proto, že s námi na oslavách třicetin svým způsobem byli i Meky Žbirka nebo David Stypka. Děkuji všem, kteří se o to zasloužili," řekl k vyhlášení cen Žebřík jejich ředitel Jarda Hudec.

Kompletní výsledky se nacházejí na stránkách ankety Žebřík.