Tady máte mzdu a jděte do toho domu bydlet. Kateřina Šedá zkusí vrátit do Krumlova běžný život

před 10 minutami

Absenci běžného života v centrech turisticky vytěžovaných měst bude v jednom ze svých projektů řešit česká umělkyně Kateřina Šedá. Vyhrála s ním soutěž pořádanou pražskou Národní galerií a připraví ho pro česko-slovenský výstavní pavilon na letošním 16. mezinárodním bienále architektury v Benátkách.

Projekt multimediální umělkyně Kateřiny Šedé se jmenuje s odkazem na známou organizaci UNES-CO a jejími hlavními aktéry jsou Benátky a Český Krumlov - města, kterých se vylidňování center měst a stěhování obyvatel do jejich okrajových částí bezprostředně dotýká.

Šedá při úvahách o celé věci přišla na to, že jí turisticky nejvíce exponovaná místa připadají v čemsi podobná s takzvanými vyloučenými lokalitami.

"Domy, ve kterých nikdo nežije. Obchody, které nikdo nepotřebuje. Ulice, kde se lidé nepotkávají, ale vzájemně vyhýbají. Taková může být charakteristika sociálně vyloučených lokalit, ale i nejkrásnějších měst světa zapsaných na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Podobnost na první pohled diametrálně odlišných míst mě inspirovala k projektu, který upozorňuje na růst turismu a s tím související problémy," říká.

Autorkou stvořená fiktivní firma UNES-CO se tento trend pokusí zvrátit. V Krumlově by se tak měli do několika domů vrátit obyvatelé. Dostanou je k dispozici jako startovací byty a obdrží mzdu za to, že v nich povedou běžný život. V pavilonu v Benátkách pak vznikne sídlo firmy UNES-CO, z níž budou návštěvníci moci sledovat přímý přenos z Krumlova.

"Mým cílem není turismus pouze kritizovat, ale přijít na způsob, jak cizince zastavit a dát mu na chvíli možnost stát se místním. Pohled z očí do očí - to je klíč, jak vyloučenou lokalitu proměnit ve společné místo," dodala Kateřina Šedá.

Tématem letošního bienále je Freespace, volně přístupný prostor vyjadřující velkorysost ducha a smysl lidskosti jako centrální funkce architektury. Komisař česko-slovenského pavilonu v Benátkách a kurátor Národní galerie Adam Budak uvedl, že Šedá k tématu přistupuje podvratně, protože ukazuje, kde volný prostor není. Projektu pro bienále shodou okolností předcházela iniciativa lidí z Krumlova, kteří s turisty žijí.

"Všichni jsme víceméně s turisty rádi, ale v posledních letech vidíme problém. Turisté přijíždějí v takové míře, že téměř nic nevidí a protékají městem z jedné strany na druhou," řekla Hana Jirmusová Lazarowitz z tamního Egon Schiele Art Centrum.

Na problém měst přeplněných turisty loni začali upozorňovat obyvatelé některých evropských metropolí. Zvláště hlasitě kritika zaznívala z Barcelony nebo Benátek. Španělsko, které má asi 46 milionů obyvatel, v roce 2016 navštívilo 75,3 milionu turistů.

Posledním projektem Kateřiny Šedé, která sice vystudovala pražskou Akademii výtvarných umění, ale její doménou jsou akce na pomezí sociálních experimentů a happeningu, je seznamka pro 1918 lidí. Tu uspořádá v rámci oslav stého výročí založení republiky a fungovat by měla během jarní brněnské multimediální akce Re:publika, která si taktéž připomene vznik Československa.