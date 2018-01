Český Krumlov věnuje rok 2018 ženám. Vystaví práce Toybox, Šedé nebo partnerky Josefa Váchala

Tak dneska tady byla navsteva z Egon Schiele Art Centra a dopadlo to vsechno dobre. Vsechny obrazy, ktery jsem namalovala od lonskeho leta se nalozi a odvezou ve ctvrtek do Krumlova, kam pojedu v unoru na nekolik dni na rezidenci, behem niz obrazy povesime a zkusime, jak spolu funguji. Nejvic me potesila spolupracovnice pani reditelky, Inge, ktera mi rekla, ze moje obrazy jsou "erlebt", prozite. Pani reditelka mi rekla taky spoustu krasnejch veci, ale to bych se trochu cervenala je sem psat .) Nicmene opravdovost ve vsem, co delam, je (krome techniky malby, samozrejme) to hlavni, o co se snazim. V Egon Schile Art Centru budou pristi rok vystavovat jen zeny, ja budu z vystavujicich nejmladsi a pravdepodobne dostanu velky sal, ktery ma krasny prirozeny svetlo z ulice. Nic samozrejme nekonci, maluju s (doufam.) stejnym nasazenim dal. Velky podekovani patri vsem, kteri me na moji ceste za prvni velkou samostatnou vystavou podporovali a podporuji, zejmena Radek Wollmann, bez nehoz by nebyly zadny obrazy ani vystava a uz vubec ne stastna a spokojena Toy Box .) A samozrejme i vam ostatnim za to, ze me sledujete, povidate si se mnou, rikate mi svy nazory a podporujete to, co delam. Diky! T_B