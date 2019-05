Sociální demokracii neškodím. Vše jsem udělal správně, neodstoupím, říká Staněk

Ministra kultury za ČSSD Antonína Staňka nechává kritika chladným. "Žádné chyby mi kolegové v sociální demokracii nevytýkají," tvrdí v rozhovoru pro Aktuálně.cz muž, kterého přitom poslanec za ČSSD Petr Dolínek vyzval ke složení funkce a první místopředseda strany Roman Onderka řekl, že by zvážil Staňkův odchod.

Staněk uprostřed minulého měsíce z funkce náhle odvolal ředitele Národní galerie v Praze a Muzea umění Olomouc, na oba podal trestní oznámení. Od té doby ministr mění argumenty, proč tak učinil, a poskytuje často protichůdná vyjádření. Z několika stran již uslyšel výzvu, ať sám odstoupí z funkce. Ve čtvrtek odpoledne ho vedení sociální demokracie neodvolalo, Antonínu Staňkovi ale nařídilo, aby situaci zklidnil.

To se zatím nedaří. Petici žádající ministrovu demisi již podepsalo přes 6000 lidí včetně ředitelů významných kulturních institucí nebo osobností typu fotografa Josefa Koudelky či architektky Evy Jiřičné. Žádají Staňkův odchod a jednat s ním nechtějí.

Zároveň vznikla ještě druhá petice mladších výtvarníků. Ti se s ministrem tento čtvrtek sešli, ale po schůzce jej rovněž vyzvali k rezignaci. Ministr si jejich slova "opakujeme výzvu, aby Antonín Staněk sám odstoupil" v následujícím rozhovoru vykládá po svém.



Aktuálně.cz: Je čtvrtek krátce po poledni. Kolik už jste dnes dostal výzev k rezignaci?

Ani jednu.

Mladí výtvarníci, s nimiž jste se sešel, vás přece vyzvali k rezignaci?

To určitě nebyla výzva k rezignaci. Setkání proběhlo ve velice přátelské atmosféře, oni řekli svůj názor na to, jakým způsobem proběhlo odvolání ředitelů Národní galerie Jiřího Fajta a Michala Soukupa z Muzea umění Olomouc, já jim vysvětlil své důvody a spíše než minulostí jsme se zabývali kroky, které plánujeme do budoucna.

Ve středu jste otevíral český pavilon na Benátském bienále, tam umělci Jiří David a Daniel Pešta ukázali transparent, že také žádají vaši rezignaci.

Samozřejmě tam jsem tu výzvu zaregistroval, nicméně na bienále fungovala velmi přátelská atmosféra a většina lidí to vnímala spíše s rozpaky. Setkal jsem se tam spíše s podporou. Z mého pohledu to bylo velmi příjemné.

A když vás k rezignaci vyzval poslanec za vaši stranu ČSSD Petr Dolínek?

Má samozřejmě právo vyjádřit svůj názor. Já vám zase dneska na mobilu mohu ukázat desítky podpůrných esemesek a mailů, které mě vyzývají, že se nemám vzdát.

Nezvažujete tedy, že byste funkci opustil?

Já pracuji pro Českou republiku, pro ministerstvo kultury, a myslím, že pracuji dobře. Je to vidět i na posledním průzkumu společnosti SANEP, mezi ministry sociální demokracie jsem třetí nejoblíbenější. Nemyslím si, že je důvod k rezignaci, udělal jsem vše správně. Podívejte se, jak velmi pozitivní jsou reakce veřejnosti. Podle ní v sociální demokracii konečně někdo realizuje to, co sociální demokracie pouze říká. Já si nemyslím, že sociální demokracii škodím, naopak.

My jsme ale mluvili s vašimi kolegy, funkcionáři ČSSD. Vytýkají vám, že jste měl situaci v Národní galerii řešit jinak nebo že jste si na odvolání ředitele vybral špatný čas.

Nic z toho mi nikdo osobně neřekl.

Nikdo v ČSSD vám nevytkl, že byste cokoli udělal špatně?

Tak, jak ty otázky kladete, mi nic z toho opravdu nikdo přímo neřekl.

Tak jaké chyby vám kolegové v sociální demokracii vytýkají?

Žádné chyby mi kolegové v sociální demokracii nevytýkají.

Pojďme k Národní galerii. Kdy se jejím uměleckým ředitelem stal Adam Budak?

Prosím? Nerozumím otázce.

Budak je kurátorem Národní galerie, vy jste dnes v tiskové zprávě uvedli, že je uměleckým ředitelem.

To bylo v tiskové zprávě chybně uvedeno.

Dobře. Kdo bude vybírat nového ředitele Národní galerie?



Výběrová komise. Než bude sestavena, sejdeme se s osobnostmi v české kultuře, ať už jsou to zástupci významných institucí jako Akademie výtvarných umění v Praze nebo Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Také by komise měla mít zástupce zahraničních institucí, které postupně oslovujeme. Budeme hovořit o tom, jaké parametry by mělo mít výběrové řízení. Složení komise bychom měli znát během června. Až budeme mít jména pohromadě, tak je sdělím.

Vy jste ale v dopisu ředitelům zahraničních muzeí, kteří protestovali proti odvolání Jiřího Fajta, napsal, že komisi už jste sestavil. Tak je sestavená, nebo není?

Já jsem rozhodl o jejím sestavení. Čili sestavení, že bude, to je dáno a budeme vědět, jaký počet těch lidí bude tu skupinu tvořit.

Když jste zdůvodňoval odvolání ředitele Národní galerie, jednou jste řekl, že galerii klesá návštěvnost, podruhé, že stoupá. Už víte, jak to je?

Návštěvnost obecně v Národní galerii samozřejmě stoupla, budeme-li se na to dívat globálně, stoupl počet návštěvníků ve Veletržním paláci. Ale je nepopiratelné, že když jsme se setkali s generálním ředitelem Jiřím Fajtem, říkal jsem mu, že návštěvnost zejména v palácích na Hradčanech je výrazně nízká. Pan ředitel to interpretuje po svém a odkazuje pouze na Salmovský palác, který byl otevřen krátce, nicméně nás zajímala i velmi nízká návštěvnost třeba Šternberského paláce.

Ale návštěvnost Šternberského paláce roste.

Sice roste, ale je nedostatečná a pan ředitel to tehdy také uznal. Pořád to není to, co bychom očekávali s ohledem na srovnatelnou návštěvnost v galerii na Pražském hradě.

Teď myslíte jakou galerii na Pražském hradě?

Myslím galerii Pražského hradu. V Jízdárně Pražského hradu.

Nemyslíte Obrazárnu?

Tak Obrazárnu.

V Jízdárně se dělají dočasné výstavy, ale teď tam žádná není.

Nevím, nebyl jsem v tuto chvíli na Pražském hradě.

Jaký má teď váš úřad rozpočet?

Ministerstvo kultury má plus minus 14 miliard korun.

V rozhovoru pro Blesk jste řekl, že jste teď na 1,8 procenta z celkového státního rozpočtu. Vy jste ale na 0,8 procenta.

Teď se nezlobte, já vám to takhle z hlavy nejsem schopen říct, musel bych si zavolat ekonomického náměstka. My jsme hovořili o tom, že se chceme dostat na dvě procenta z celkového státního rozpočtu.

Na dvě procenta? Ale vy nejste ani na jednom.

To říkáte na základě čeho? Já vám tady neumím odpovědět, nezlobte se, ta čísla z hlavy neznám.

Všichni ministři kultury se od 90. let snaží dosáhnout toho, aby ministerstvo kultury mělo jedno procento z celkového státního rozpočtu, to jedno procento je takový pojem.

V programovém prohlášení vlády je stanoven předpoklad, že se chceme dostat na jedno procento. Skutečnost je, máte pravdu, na 0,8 procenta včetně výdajů na církve. My bychom se na to jedno procento chtěli dostat bez výdajů na církve, aby to byly opravdu čisté výdaje na kulturu. To bychom ale místo současných 14 miliard korun museli mít rozpočet mezi 16 a 16,5 miliardy. Je to cíl pro letošní rok, otázka je, co se podaří.

Ale ministryně financí Alena Schillerová vašemu úřadu pro příští rok naopak navrhuje rozpočet o dvě miliardy snížit.

Paní ministryně navrhovala napříč všemi resorty různé škrty a úspory, nejdřív hovořila o tom, že se bude plošně škrtat 10 procent, teď už jednotlivá ministerstva hovoří o snižování počtu zaměstnanců a nižších číslech. Jednání o rozpočtu se stále vyvíjejí, s ohledem na programové prohlášení vlády si neumím představit velké škrty v resortu.

Nemohly by se takové škrty dotknout Národní galerie?

Bezesporu by se jí dotknout nemohly, protože už v současné chvíli Národní galerie není úplně v ideálním finančním stavu. Národní galerie není jedinou příspěvkovou organizací ministerstva kultury, ale cíleně by tím rozpočtem být postižena neměla.

Na webu ministerstva jste napsali, že je ohrožena chystaná výstava děl sochaře Alberta Giacomettiho. Mluvčí Národní galerie nám to ale nepotvrdila. Jak to je?

V současné době se vyhodnocuje galerijní plán, například plánovaná indická výstava byla zrušena, protože se zjistilo, že není zasmluvněna a kryta finančními prostředky. Ty se budou muset najít i na výstavu Giacomettiho, ale je v našem zájmu, aby se uskutečnila. Na poslední chvíli jsem pro ni zařizoval pojištění, to znamená vyjádření ministerstva financí, které zajišťuje jakousi záruku pro ty výstavy, protože to bylo dělané na poslední chvíli.

Obraťme list. Při nedávné návštěvě Číny jste řekl, že kvůli výrokům pražského primátora za piráty Zdeňka Hřiba je ohroženo turné českého orchestru PKF po Číně. Mluvil jste o tom s čínským ministrem kultury?

To byla mylná informace, kterou nešťastně interpretovala agentura ČTK. Já jsem obdržel mail od ředitele orchestru Radima Otépky, ve kterém mi psal o situaci, která nastala, a žádal mě, abych využil svého setkání v Číně k tomu, abych ten problém projednal. Bohužel mail mi přišel půl dne poté, co jsem jednání skončil, takže už s čínským ministrem nebylo možné na toto téma hovořit.

Proč jste tedy řekl ČTK, že jste se tomu s čínským ministrem "samozřejmě krátce věnovali"?

Já jsem řekl, že jsem s ministrem na to téma jednat nemohl, protože jsem tu informaci neměl.

V Číně ale ministr pro ČTK řekl něco jiného:

Co se týče vašeho setrvání ve funkci, spoléháte se na podporu prezidenta Miloše Zemana?

Proč bych se měl spoléhat na podporu prezidenta Miloše Zemana? Vládu sestavuje premiér, za sociální demokracii o ministrech rozhoduje předseda Jan Hamáček. Nevidím, proč bych se měl spoléhat na podporu prezidenta, to je spekulace.

V lednu MF Dnes napsala, že prezident vám slíbil politickou ochranu, jestliže výměnou za to odvoláte ředitele Národní galerie Jiřího Fajta, který je na Hradě v nelibosti.

To se spekuluje už od ledna a je to spekulace.

Ano, tehdy jste na náš dotaz odpověděl, že šíříme spiklenecké teorie. Ale pak jste Jiřího Fajta odvolal.

To nemáte pravdu, slučujete dvě naprosto neslučitelné věci. Já jsem jasně řekl, že na žádný nátlak Pražského hradu nebudu odvolávat žádného ředitele. A to se také stalo. Ale také jsem všude konzistentně řekl, že žádný ředitel nemá svou židli jistou, pokud nebude mít hospodářské výsledky.

Včerejší Novoroční koncert České spořitelny-Česká filharmonie a výkon klavíristy Jana Lisieckého byly nejen pro mne silným zážitkem. Příjemným zpestřením večera bylo i přátelské setkání s J. Fajtem, kdy jsme se společně zasmáli spikleneckým teoriím o jeho odvolání. pic.twitter.com/SDsycRvL4G — Antonín Staněk (@StanekAntonin) January 31, 2019

Neměl jste alespoň smazat svůj tweet, kde se s panem ředitelem Fajtem "smějete spikleneckým teoriím o jeho odvolání"?

Určitě ne, proč bych ho mazal, to je velmi primitivní způsob, jak něco dělat jinak. Znovu říkám, že jsme se s panem Fajtem zasmáli nad spekulacemi, že ho budu odvolávat na popud pana prezidenta.

Ale on už se teď s vámi asi nesměje, když je odvolaný.

To já nevím, pan Fajt věděl, a říkal jsem to opakovaně všem ředitelům, že pokud budou mít špatné hospodářské výsledky nebo problémy, nota bene pokud si někdo protiprávně uzavře smlouvu, tak se na mě nezlobte, to už je jenom hra. Že si tady někdo protiprávně uzavřel smlouvu a tuto protiprávní smlouvu a tento protiprávní krok se snaží zakrýt tím, že je to politická objednávka. Politická objednávka to není.

Zkrátka chybu jste neudělal, odvolání ředitele Národní galerie bylo načasované dobře a v ničem není problém?

Problém je v tom, že v České republice jdeme od voleb k volbám, ať bych to načasoval před odlet, po odletu, před evropské volby, po evropských volbách, před krajské volby, po krajských volbách. Já jsem nic neplánoval. 12. dubna jsem od svého ekonomického náměstka obdržel třístránkový dopis, ve kterém se mimo jiné píše, že v roce 2019 s velkou pravděpodobností bude predikovaná ztráta Národní galerie taková, že přesáhne rozpočtové možnosti zřizovatele. Na základě dalších skutečností se udělala kontrola, která mimo jiné přišla na tuto smlouvu (ministr má na mysli autorskou smlouvu, podle níž si Jiří Fajt v Národní galerii přivydělal k platu 1,12 milionu korun, pozn. red.). A k tomu mi přišel rozklad: Pane ministře, jste povinen konat. A já bohužel musel konat a nemohu za to, že to bylo před nebo po.