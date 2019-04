Fajt: Národní galerie přišla o sbírku za 750 milionů a indickou výstavu

V Národní galerii Praha se na podzim neuskuteční výstava, která měla představit umělecké poklady z královské sbírky v severoindickém Rádžasthánu. Jedinečná měla být tím, že poprvé v evropské galerii ukáže indické umění přímo z těchto sbírek, nikoli exponáty vlastněné americkými či evropskými muzei.

Zahraniční partneři ale výstavu toto pondělí odřekli, řekl bývalý ředitel Národní galerie Jiří Fajt, který projekt připravoval. Výstava se podle něj pravděpodobně uskuteční v jiné zemi, neboť zájem o ni je velký.

Výstava Poklad mahárádži: Indické umění z Džódhpuru se měla otevřít v říjnu ve Valdštejnské jízdárně a mělo ji doprovodit širší představení indické kultury. Pro zahraniční partnery bylo klíčové osobní jednání, řekl Fajt, který před několika měsíci v Indii o výstavě vyjednával.

Fajta předminulý týden z funkce odvolal ministr kultury za ČSSD Antonín Staněk, včera se o řediteli Národní galerie ve svém příspěvku na Facebooku zmínil premiér za ANO Andrej Babiš. "Pana Fajta si opravdu vážím jako znalce umění," napsal Babiš, kterému je prý Fajtovo odvolání "lidsky líto". Dodal také, že o Fajtově vyhazovu nerozhodl on, nýbrž ministr kultury. "Je potřeba si vyjasnit, že to odvolání nešlo z mé strany, k tomu ani nemám kompetence, ale od ministra kultury," uvedl Babiš a slíbil, že se s Fajtem potká, aby okolnosti jeho odvolání probral.

Fajt dnes potvrdil, že ho Babiš oslovil a pozval na schůzku. Fajt nicméně odjel do Berlína, kde dříve působil pracovně, a uvedl, že v příštích dnech se do Česka nevrátí. Kdy by se tedy schůzka mohla uskutečnit, neví. "Mým prioritním zájmem je očistit své jméno," uvedl.

S důvody svého odvolání Fajt nesouhlasí. Autorská smlouva, kterou kritizuje ministr Staněk, je podle Fajta standardním nástrojem. To potvrdil i ředitel Národního divadla Jan Burian, který jako statutární zástupce příspěvkové organizace vytvořil pro svou instituci autorské dílo a ošetřil ho stejnou smlouvou.

Podle Fajta jsou důvody pro jeho odvolání, které zmiňuje ministr Staněk, zástupné.

Dalším projektem, za kterým bývalý ředitel Národní galerie Fajt stál a který druhá strana odřekla po Fajtově odvolání, bylo získání sbírky moderního a současného umění manželů Zemanových.

Podpis smlouvy, jímž by přes 800 exponátů mělo přejít pod Národní galerii, byl plánován na 26. dubna, týden po Fajtově odvolání. "Petr Zeman v den mého odvolání navíc zemřel a vdova Eva Kunstová nechce s Národní galerií Praha dál jednat," uvedl Fajt.

Zemanovi chtěli svou sbírku původně věnovat Ústeckému kraji, který už pro vystavení jejich obrazů Emila Filly, Jana Zrzavého či Františka Kupky zakoupil objekt v Žatci. Vystavení děl v chmelařském městě, kde manželé částečně žili, bylo jejich podmínkou smlouvy.

Fajt byl připraven díla pod hlavičkou Národní galerie prezentovat v Žatci. Manželé kraji nabídli 824 exponátů, převážně malířských a sochařských děl. Umělecká hodnota sbírky je nevyčíslitelná, finanční hodnota se odhaduje na 750 milionů korun.

Darovací smlouvu zastupitelé schválili v září 2016. V dubnu následujícího roku dárci stanovili Ústeckému kraji podmínky, které souvisí s budoucí prezentací daru. Manželé chtěli, aby v Žatci pro sbírku vznikla nová galerie. "Já myslím, že to není prioritní úkol kraje. Jestli to je cenná sbírka, měl by si někdo udělat galerii a udělat ji tak zajímavou, aby mu tam chodili lidi," řekl tehdy opoziční zastupitel a teplický senátor Jaroslav Kubera z ODS.

Loni počátkem roku zastupitelé neschválili dodatek smlouvy, v němž bylo uvedeno, že pokud do 28. února nebude schválen, celá darovací smlouva padá.