Ministr Staněk otevřel český pavilon v Benátkách, uviděl výzvu k rezignaci

Ministr kultury za ČSSD Antonín Staněk ve středu slavnostně otevřel český pavilon na Benátském bienále. Během jeho vystoupení rozvinuli tři přihlížející transparent žádající Staňkovu demisi.

Šlo o umělce Jiřího Davida, který na bienále vystavoval před čtyřmi roky, dále o výtvarníka Daniela Peštu a také novináře týdeníku Reflex Marka Gregora. "Nenávist přihlížejícího davu byla extrémně cítit. Ministr nám pak šel dokonce podat ruku, to jsem odmítl," líčí svou akci David pro Aktuálně.cz, které na místě nebylo. Ministrova mluvčí se k incidentu zatím nevyjádřila.

Davidovi, Peštovi i Gregorovi se nelíbí způsob, jakým Antonín Staněk v polovině minulého měsíce náhle odvolal z funkce ředitele Muzea umění Olomouc a pražské Národní galerie. Právě ta zajišťuje účast na Benátském bienále, kde letos Česko reprezentuje třiadevadesátiletý konceptuální umělec Stanislav Kolíbal.

Nově pověřený ředitel Národní galerie Ivan Morávek se z cesty do Benátek omluvil, na místě ho zastupuje kurátor Adam Budak.

"Byl to takový tichý protest," líčí druhý autor akce, výtvarník Daniel Pešta. "Měli jsme pocit, že pan ministr si sem přijel vyprat prádlo, které má v Česku ušpiněné, a tak jsme pokládali za správné na to upozornit. Nechceme jeho počínání dělat tiché svědky," vysvětluje Pešta a zdůrazňuje, že protest neměl nic společného s českým reprezentantem Stanislavem Kolíbalem. "Moc si ho vážíme, proti němu to zaměřené nebylo. Předem jsme ho na naši akci upozornili," doplňuje Pešta, který v Benátkách v těchto dnech sám vystavuje v historické budově Palazzo Mora.

Protest se ale nesetkal s pochopením všech přihlížejících. "Načasovat akci na zahájení bylo nevhodné a nefér vůči panu Kolíbalovi," míní teoretik umění Karel Císař, který se vernisáže zúčastnil. Podle něj cizinci protest nepochopili. "Dalo by se říct, že protest byl stejně amatérský jako vystoupení pana ministra," dodává Císař.

Rezignaci ministra kultury Antonína Staňka požadují signatáři petice, která je přístupná na speciálně zřízených webových stránkách a do středy ji podepsalo kolem 6000 lidí. Jedním z členů petičního výboru je právě výtvarník Daniel Pešta, který transparent proti ministrovi rozvinul v Benátkách.

Signatáři petice se minulý týden setkali s premiérem za ANO Andrejem Babišem i s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. Ten však posléze řekl, že ministra kultury měnit nechce. Hamáček ale čelí sílícímu tlaku z vlastní partaje, pro Staňkovu demisi se veřejně vyslovili nejprve místopředseda sociální demokracie Roman Onderka a toto pondělí také poslanec za ČSSD Petr Dolínek.

Ve čtvrtek bude Antonín Staněk své kroky vysvětlovat ještě užšímu vedení sociální demokracie. Ministra kultury čeká také setkání se zástupci druhé, menší petice zejména mladších výtvarníků či kunsthistoriků, kteří zatím Staňkovu rezignaci nepožadují.

Bienále a Kolíbal

Bienále umění v Benátkách má pověst jedné z nejprestižnějších akcí v oboru výtvarného umění, koná se pravidelně od roku 1895. Vždy trvá zhruba půl roku, za tu dobu ho navštíví statisíce lidí.

Česko se Slovenskem střídavě využívají pavilon v benátských zahradách Giardini, který pro někdejší společný stát roku 1925 navrhl architekt Otakar Novotný. Ve stejném roce se narodil umělec Stanislav Kolíbal, kterého pro letošní reprezentaci na bienále vybrala odborná porota Národní galerie v Praze. Ta českou účast zaštiťuje tradičně, v přípravě expozice se každé dva roky střídá se Slovenskem.

Slavnostní otevření pavilonu s Kolíbalovými díly se uskutečnilo tuto středu, ještě další dny bude Benátské bienále přistupné jen pro novináře a odborníky. Veřejnost ho bude moci navštívit od soboty do 24. listopadu.

