Socha, za jejíž nalezení potomci rodu Augusta Löw-Beera vypsali odměnu, se našla

Socha, kterou hledali potomci brněnského průmyslníka a filantropa Augusta Löw-Beera, se našla. Ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc Českému rozhlasu Brno potvrdil, že je uložená v depozitáři muzea ve Vyškově. Za nalezení sochy vypsali potomci rodiny začátkem února odměnu milion korun.
Dílo italského sochaře Antonia Tantardiniho stálo v hale vily v brněnské ulici Hlinky do roku 2011, kdy se z vily stěhoval kojenecký ústav.
Za jakých okolností se socha do Vyškova dostala, Šolc neřekl. "Oznámil ale, že asi metr a půl vysoká plastika s ženou a dítětem na podstavci je v pořádku. Nikdo ji neukradl, nikdo ji nerozbil," uvedl server iROZHLAS.cz.
"Veřejná výzva z minulého týdne zaznamenala mimořádný ohlas napříč republikou. Díky sdílení, mediální pozornosti a konkrétním podnětům veřejnosti se podařilo sochu již druhý den po zveřejnění výzvy identifikovat," napsal na facebooku jihomoravský zastupitel Michal Doležel (TOP 09), který je oprávněný za rodinu jednat. Podle něj se nyní připravuje veřejné představení sochy, které se uskuteční, jakmile do Česka přicestují vnoučata Augusta Löw-Beera.
"Nalezeni sochy je pro rodinu silně emotivní. Některá z vnoučat ji viděla naposledy v roce 1992 při jejich první návštěvě Brna. Poté považovala sochu za nevratně ztracenou," dodal Doležel. Již dříve uvedl, že si rodina přeje, aby byla socha po nalezení vrácena zpět do vily, "kde by znovu mohla sloužit jako symbol a připomínka osudu jedné z ikonických brněnských rodin 20. století."
Vilu si August Löe-Beer nechal postavit v roce 1922 a s rodinou v ní žil až do roku 1938, kdy uprchl před nacisty. Budovu poté zabavilo gestapo. Po válce byla zestátněna a československý stát v ní zřídil kojenecký ústav.
Zjištění odhalují fatální selhání Evropy. Evropské firmy dodávají Rusku nezbytnou věc
Navzdory sankcím do Ruska stále proudí klíčové suroviny z Evropy. Investigace serveru The Kyiv Independent odhalila síť firem, které Moskvě dodávají glycerin na výrobu výbušnin i aditiva pro vojenskou techniku. Stopy vedou k ruské rozvědce GRU i k tajné službě FSB. Evropské úřady přitom tyto obchody často přehlížejí kvůli mezerám v pravidlech, která vývoz glycerinu zatím neomezují.
Ve věku 53 let zemřel Eric Dane. Hrál doktora Sloanea v seriálu Chirurgové
Americký herec Eric Dane, který se do paměti diváků asi nejvíce zapsal jako pohledný doktor Mark Sloane ze seriálu Chirurgové, ve čtvrtek zemřel. Bylo mu 53 let a jeho smrt následovala necelý rok poté, co veřejnosti oznámil, že trpí nevyléčitelnou amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). S odvoláním na hercovu rodinu o tom v pátek informovala agentura Reuters.
ŽIVĚPavel jmenuje v pondělí Červeného ministrem. Na schůzce řešili i jeho možný střet zájmů
Prezident Petr Pavel v pondělí jmenuje kandidáta Motoristů Igora Červeného ministrem životního prostředí. V tiskové zprávě to ve čtvrtek oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Pavel s Červeným podle něj ve čtvrtek na schůzce řešili například otázky přístupu České republiky k ochraně přírody, vody a půdy či tematiku klimatické změny a připravenosti na ni.
ŽIVĚTrump se do deseti dní rozhodne, zda je možná dohoda s Íránem. Uvedl to na Radě míru
Americký prezident Donald Trump si dává deset dní na to, aby se rozhodl, zda lze s Íránem dosáhnout smysluplné dohody o jeho jaderném programu. Prohlásil to ve čtvrtek v úvodu prvního zasedání své Rady míru ve Washingtonu. V obsáhlém projevu zmínil současné "dobré" rozhovory s Teheránem, zopakoval nicméně, že Írán nesmí vlastnit jadernou zbraň. Pokud dohoda nebude, bude zle, varoval.
Výpadek ropovodu Družba: Maďarsko sáhne do strategických zásob ropy
Maďarsko kvůli pozastavení dodávek ropovodem Družba uvolní 250 tisíc tun ropy ze svých strategických rezerv. Přednostní přístup k nim bude mít maďarská společnost MOL. S odkazem na čtvrteční nařízení maďarského ministerstva energetiky o tom informuje agentura MTI.