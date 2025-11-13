Stála tam 25 let. Praha 1 nechala odstranit sochu před Stavovským divadlem

"Krok byl učiněn na základě dlouhodobé žádosti Národního divadla, které upozorňovalo na to, že socha umělecky nekoresponduje s historickým a architektonickým kontextem divadla. Nutno dodat, že socha byla původně instalována pouze jako dočasná," uvedla Šnejdarová.
Dodala, že radní městské části o odstranění rozhodli také kvůli opakovaným projevům vandalismu, jako je zneužívání podstavce sochy jako odpadkového koše či dokonce toalety. Socha je podle Šnejdarové nyní v depozitáři Národního divadla, kde bude dočasně uskladněna. "Městská část Praha 1 aktivně jedná o vhodném místě pro její důstojné a trvalé umístění," doplnila.
Sochu vytvořila česká sochařka Anna Chromy (1940-2021). Pojmenovala ji Il Commendatore podle postavy z Mozartovy opery Don Giovanni, kterou má skulptura na počest její premiéry ve Stavovském divadle v roce 1787 připomínat. Socha znázorňující zřasený plášť s chybějící postavou uvnitř je nazývána také Plášť svědomí či přezdívkami Smrtka nebo Nazgûl podle přízraků z díla anglického spisovatele fantasy J. R. R. Tolkiena. U budovy divadla dílo stálo od roku 2000.