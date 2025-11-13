Výtvarné umění

Stála tam 25 let. Praha 1 nechala odstranit sochu před Stavovským divadlem

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Ve středu nechala Praha 1 odstranit sochu nazývanou Il Commendatore či Plášť svědomí, která stála v Železné ulici před vchodem do Stavovského divadla. Uvedla to mluvčí městské části Karolína Šnejdarová. Důvodem podle ní byla žádost ze strany Národního divadla, podle kterého plastika umělecky nekorespondovala s architekturou divadelní budovy. Radnice jedná o novém umístění sochy, dodala mluvčí.
Autorkou sochy nazývané Plášť svědomí, která od roku 2000 stála před pražským Stavovským divadlem, je česká sochařka Anna Chromy (na snímku v roce 2016).
Autorkou sochy nazývané Plášť svědomí, která od roku 2000 stála před pražským Stavovským divadlem, je česká sochařka Anna Chromy (na snímku v roce 2016). | Foto: Profimedia.cz

"Krok byl učiněn na základě dlouhodobé žádosti Národního divadla, které upozorňovalo na to, že socha umělecky nekoresponduje s historickým a architektonickým kontextem divadla. Nutno dodat, že socha byla původně instalována pouze jako dočasná," uvedla Šnejdarová.

Dodala, že radní městské části o odstranění rozhodli také kvůli opakovaným projevům vandalismu, jako je zneužívání podstavce sochy jako odpadkového koše či dokonce toalety. Socha je podle Šnejdarové nyní v depozitáři Národního divadla, kde bude dočasně uskladněna. "Městská část Praha 1 aktivně jedná o vhodném místě pro její důstojné a trvalé umístění," doplnila.

Sochu vytvořila česká sochařka Anna Chromy (1940-2021). Pojmenovala ji Il Commendatore podle postavy z Mozartovy opery Don Giovanni, kterou má skulptura na počest její premiéry ve Stavovském divadle v roce 1787 připomínat. Socha znázorňující zřasený plášť s chybějící postavou uvnitř je nazývána také Plášť svědomí či přezdívkami Smrtka nebo Nazgûl podle přízraků z díla anglického spisovatele fantasy J. R. R. Tolkiena. U budovy divadla dílo stálo od roku 2000.

 
