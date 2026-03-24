Konec ředitelky Národní galerie dle odborů zvyšuje obavy o nezávislost této instituce

Odvolání generální ředitelky Národní galerie Praha (NGP) Alicje Knastové podle odborářů prohloubilo nejistotu zaměstnanců a obavy o zachování nezávislosti této instituce. Vyzvali ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy) k vypsání transparentního výběrového řízení. Odborová organizace NGP to uvedla ve svém pondělním stanovisku, které zaslala ČTK.
Klempíř odvolal šéfku galerie Alicji Knastovou ve čtvrtek 19. března. Uvedl, že dokázala instituci stabilizovat a důležité projekty posunout, ale potřeba je výraznější odborný rozvoj a jasná ambice dostat se mezi přední evropské galerie. Šestiletý mandát měl Knastové končit letos. NGP zatím vede dosavadní ředitelka sbírky starého umění Olga Kotková. Ta se chce ke svým záměrům vyjádřit ve středu při zahájení sezony. Při jejím představování Knastová mluvila o tom, že příspěvek od ministerstva kultury pro galerii neroste úměrně nákladům.
Na dlouhodobé podfinancování upozorňují i odbory. Zmiňují dopad na pracovní podmínky i stabilitu instituce. Loni upozorňovali v otevřeném dopise na problémy uvnitř galerie. Postup ministerstva považují za prohloubení nejistoty zaměstnanců i odborníků.
"Součástí této nejistoty je i obava o zachování odborné a programové nezávislosti instituce, která je nutnou podmínkou pro svobodný umělecký a kurátorský projev. Zkušenosti z našeho regionu ukazují, že tyto principy nelze považovat za samozřejmé a je třeba je důsledně chránit," napsala odborová organizace. Očekává od ministerstva kultury vedení dialogu a srozumitelná odůvodnění rozhodnutí. Vyzvala Klempíře k vypsání transparentního výběru nového šéfa či šéfky NGP pod vedením odborníků.
Odboráři uvedli, že odvolání ministerstvo dostatečně a srozumitelně nezdůvodnilo. Podle odborů odborný dialog neprovázel ani zrušení garanční rady. Vnímají to jako krok k oslabení transparentnosti.
