Banksy odhalen? Vyšetřování Reuters tvrdí, že vypátralo tajnou identitu umělce

Od chvíle, kdy se v 80. letech minulého století objevily na umělecké scéně Banksyho práce, zůstával tento britský street artový autor v anonymitě. Minulý týden zveřejněná zpráva tiskové agentury Reuters však tvrdí, že jejich vyšetřování odhalilo identitu muže, který stojí za díly jako Dívka s balónkem nebo Love Is in the Air, na němž demonstrant hází kytici.
Podle agenturní zprávy se za pseudonymem Banksy skrývá bristolský umělec Robin Gunningham, který si později legálně změnil jméno na David Jones. Je to ta samá osoba, kterou už v roce 2008 jmenoval deník The Mail on Sunday, když tehdy napsal, že se k odhalení Banksyho „přiblížil, jak jen to bylo možné“.
„Zlom ve vyšetřování nastal po vzniku graffiti, které umělec vytvořil v ukrajinské vesnici Horenka nedaleko Kyjeva mezi budovami zničenými ostřelováním. Podle svědků, kteří hovořili s agenturou Reuters, díla údajně vytvořili během několika minut dva muži se zakrytými obličeji pomocí sprejů a šablon. Vyšetřovatelé Reuters spojili jméno Gunninghama, který tehdy do této oblasti zamířil jako David Jones, s cestou do Horenky – podle agentury spolupracoval s frontmanem kapely Massive Attack Robertem Del Najou, dalším mužem, o kterém někteří spekulují, že je Banksy,“ píše americký měsíčník Vanity Fair.
Reportéři Reuters tvrdí, že Del Naja není Banksy, ale pravděpodobně s ním v průběhu let spolupracoval na různých projektech, včetně uměleckých děl, které vznikly na Ukrajině.
Důkazy pro tvrzení, že Banksy je ve skutečnosti Robin Gunningham, reportérům poskytly především 26 let staré záznamy newyorské policie a soudů. Uvnitř soudního spisu z roku 2000, který se týkal případu poškození módního billboardu street artem, se totiž nacházelo Gunninghamovo ručně psané doznání a podpis. Snímek, který vznik tohoto díla zachycuje, zveřejnil kdysi v knize s fotografiemi ze zákulisí bývalý Banksyho manažer Steve Lazarides. A reportéři tyto dvě skutečnosti už jen propojili.
Banksyho dlouholetý právník Mark Stephens ve svém prohlášení pro agenturu Reuters však zpochybnil hodnotu vyšetřování a uvedl, že Banksy byl vystaven „výhružnému a extremistickému chování“ a že utajování jeho pravé identity je nezbytné.
Dále také řekl, že Banksyho díla „anonymně nebo pod pseudonymem slouží životně důležitým společenským zájmům“. Podle Stephense právě anonymita v tomto případě chrání svobodu projevu tím, že „umožňuje tvůrcům říkat pravdu mocným bez obav z odvety, cenzury nebo pronásledování – zejména pokud jde o citlivá témata, jako je politika, náboženství nebo sociální spravedlnost.“ Ani Stephens, ani sám umělec tak tvrzení Reuters nepotvrdili, ale ani nepopřeli.
Britský street artový umělec pochází z bristolské undergroundové scény. Jeho díla mají často satirické vyznění a nesou politické či kulturní poselství. Banksyho práce, které kombinují graffiti s využitím šablonové techniky, se objevují v Londýně, New Yorku, Paříži i v jiných městech po celém světě. Jeho díla v průběhu let vygenerovala tržby v řádu desítek milionů dolarů.
ŽIVĚ Zabili jsme šéfa íránské bezpečnostní rady Larídžáního, sdělil izraelský ministr obrany
Šéf íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání byl zabit při nočním vzdušném úderu, uvedl v úterý podle agentury Reuters izraelský ministr obrany Jisrael Kac. Írán Larídžáního smrt nepotvrdil.
ŽIVĚ Česko odmítá nařízení, které po roce 2035 zakáže spalovací motory, uvedl Turek
Česká vláda kategoricky odmítá nařízení, které by ukončilo prodej nových vozidel se spalovacími motory po roce 2035, zopakoval v úterý vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek. Cíle pro rok 2035 jsou podle Prahy příliš ambiciózní a neodrážejí nízkou poptávku po elektromobilech a současnou geopolitickou situaci. Turek to uvedl na jednání ministrů životního prostředí zemí EU v Bruselu.
Tisíce dobrovolníků vyrazí na úklid, v ulicích i v lese posbírají tuny odpadu
Tisíce dobrovolníků se znovu pustí do úklidu přírody i ulic v Česku, každoročně uklidí tuny odpadu. Jarní akce Ukliďme svět, kterou každoročně pořádá Český svaz ochránců přírody (ČSOP), letos začne v pátek 20. března. Do letošního ročníku jarního úklidu se zatím přihlásilo 18 113 dobrovolníků. Svaz o tom informoval v úterní tiskové zprávě.
"Celé místo vzplanulo." Při útoku na nemocnici v Kábulu zemřelo přes 400 lidí
Při pákistánském útoku na nemocnici pro léčbu drogových závislostí v Kábulu zemřelo 408 lidí, uvedl v úterý zástupce mluvčího afghánského vládního islamistického hnutí Tálibán Hamdulláh Fitrat. Pondělní úder podle něj zranil nejméně 250 lidí. Afghánské ministerstvo zdravotnictví dříve informovalo o 200 obětech, později o 400. Pákistán tvrzení, že zaútočil na nemocnici, odmítl.
ŽIVĚ EU pomůže Ukrajině při obnově ropovodu Družba, opravy mají skončit ke konci dubna
Ukrajina přijala od EU nabídku pomoci a financování při obnově dodávek ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska, uvedli Costa a von der Leyenová. Ukrajinský prezident Zelenskyj v dopise adresovaném EK podle Reuters uvedl, že oprava ropovodu Družba se chýlí ke konci. Hotová má být za měsíc a půl.