Klempíř odvolal z čela Národní galerie Knastovou. Zatím ji povede Kotková

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) ve čtvrtek odvolal generální ředitelku Národní galerie Praha (NGP) Alicji Knastovou. Informaci Deníku N potvrdila mluvčí galerie Jana Holcová. NGP zatím povede dosavadní ředitelka sbírky starého umění Olga Kotková.
Ministr ani mluvčí resortu Barbora Šťastná zatím odvolání nekomentovali. Klempířův předchůdce Martin Baxa (ODS) na facebooku napsal, že ministr má své kroky zdůvodnit. "Mlčení nahrává spekulacím o slovenské cestě," napsal Baxa v narážce na obavy širší kulturní veřejnosti.
Podle Deníku N hodlá ministerstvo v příštích měsících vypsat výběrové řízení na ředitele NGP. Server s odvoláním na dva nejmenované zdroje uvedl, že důvodem k odvolání Knastové byla mimo jiné snaha zlepšit návštěvnost NGP. Knastová údajně v roce 2020 v podkladech k výběrovému řízení uváděla, že NGP má potenciál přesáhnout 700 000 návštěvníků ročně. Následovala pandemie covidu. Loni NGP navštívilo 555 000 lidí, o 25 000 více než v roce 2024.
Polka Knastová zvítězila v roce 2020 ve výběrovém řízení. Získala mandát na šest let, nastoupila 1. ledna 2021, končit měla tedy s letošním rokem. Odborníci tehdy její jmenování ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem ze sociální demokracie označili za překvapivé. Soupeři jí byli ředitel galerie Plato Ostrava Marek Pokorný a bývalý ředitel NGP Jiří Fajt.
Knastová, profesí muzikoložka, předtím působila ve Slezském muzeu Katovice. Kotková stanula v čele sbírek starého umění v roce 2021 po výběrovém řízení.
Při představování letošní sezony Knastová mluvila o tom, že příspěvek od ministerstva kultury pro NGP neroste úměrně nákladům. Podle Knastové NGP, jejíž rozpočet se každoročně pohybuje kolem půl miliardy korun, může do svých výstav investovat stále méně peněz.
"Zatímco v roce 2019 bylo možné investovat do výstavních projektů 110 milionů korun, což představovalo přibližně 23 procent našich celkových nákladů, tak v roce 2025 jsme mohli vynaložit na výstavy pouze 54 milionů korun, tedy jen 11 procent," řekla Knastová na konci ledna. Letos má jít asi o 51 milionů korun.
NGP si letos připomíná 230 let od svého založení, které se váže ke vzniku Společnosti vlasteneckých přátel umění z 5. února 1796. V hlavním městě má šest budov se stálými expozicemi nebo výstavami, výstavy pořádá také ve Valdštejnské jízdárně, která patří Senátu. Galerie spravuje nejrozsáhlejší sbírku výtvarných děl v Česku, od antiky až po současnost.
Kotková vystudovala Filozofickou a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde roku 2013 získala doktorát. Absolvovala zahraniční stáže, třeba v Nizozemsku, USA a Velké Británii. V NGP se věnovala především německému, rakouskému a nizozemskému malířství a sochařství 15. a 16. století, zabývala se rudolfínským malířstvím a vlámským malířstvím 17. století. Loni byla hlavní kurátorkou úspěšné výstavy Ženy, mistryně, umělkyně ve Valdštejnské jízdárně.
ŽIVĚ Šest zemí včetně Japonska chtějí chránit Hormuzský průliv, vyzvaly k zastavení útoků
Pět evropských států společně s Japonskem vyjádřilo ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Vyzvaly rovněž k zastavení vzdušných útoků Teheránu i dalších pokusů tento průliv zablokovat, informují tiskové agentury. Ke čtvrtečnímu společnému prohlášení se vedle Japonska připojily Británie, Francie, Německo, Itálie a Nizozemsko.
ŽIVĚ Pavel se o neúčasti na summitu NATO dozvěděl z médií, chce to řešit s Babišem
Je zřejmě pravda, že premiér Andrej Babiš (ANO) by dokázal lépe vysvětlit důvody, proč ČR neplní své závazky k NATO, řekl ve čtvrtek prezident Petr Pavel k české účasti na červencovém summitu NATO. Uvedl také, že o tom, že by na summit měl jet Babiš spolu s Petrem Macinkou (Motoristé), nikoli on jako prezident, se dozvěděl ve středu z médií. Očekává, že s premiérem bude o věci ještě hovořit.
Stoupne barel ropy na 200 dolarů? Írán vyhlásil ekonomickou válku, pocítíme dopady?
Ceny ropy a plynu po eskalaci bojů v Zálivu vyskočily o dalších třicet procent. Izraelci nejprve bombardovali těžební pole Jižní Pars v Íránu, Teherán odpověděl útoky na katarská plynová naleziště a saúdské rafinerie. „Oko za oko, zub za zub“, vysvětlil to předseda iránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalifat. Saúdská Arábie už oznámila, že si vyhrazuje právo vojensky zasáhnout proti Íránu.
Jak to bude s MS? Íránští fotbalisté se dál připravují, odstoupit prý nehodlají
Íránští fotbalisté se podle plánu připravují na mistrovství světa, které v červnu a v červenci společně uspořádají USA, Mexiko a Kanada. Šéf tamního svazu Mehdi Tádž uvedl, že odstoupit z turnaje Írán kvůli vojenskému konfliktu s USA nehodlá. Ve Spojených státech, kde má naplánované všechny tři zápasy ve skupině, hrát nebude.
Tvrdý nástup po měsíci bez zápasu. Mladá Češka utrpěla v Miami debakl
Tenistka Sára Bejlek uhrála v 1. kole turnaje v Miami proti Talie Gibsonové jediný game a Australance podlehla 1:6, 0:6. Odložené zápasy ze středy dnes čekají také Terezu Valentovou a Lindu Fruhvirtovou, na kurt by se měli dostat i Tomáš Macháč a Marie Bouzková.