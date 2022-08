Liberecké muzeum má novou atrakci. Křišťálový žebřík doplňují skleněná mračna

Přes dvě patra vyhlídkové věže Severočeského muzea v Liberci vede nový, 24 metrů vysoký křišťálový žebřík. Vytvořili jej liberečtí bratři Jan Salanský a Ondřej Salanský. "Můžeme ho vnímat v několika rovinách. Jedna je, že příčky žebříku symbolizují šplhání stále výš a výš," říká Jan Salanský.

Druhá rovina je podle něj opačná. "Když si uvědomíme, že šplháme po skleněném žebříku, je tam pořádek riziko, že se to celé může rozbít. A to symbolizuje sklářství, takovou křehkou věc v naší kultuře," doplňuje Jan Salanský.

Dílo vyrobené z technického skla bylo z vnitřní strany vystříbřené, navenek tak vypadá jako z nerezové oceli. Diváci v něm mohou spatřit vlastní odraz.

Žebřík vyrůstá z hromady křemičitého písku. A podle Ondřeje Salanského spojuje tradiční sklářské technologie s moderními. "To si myslíme, že je ten směr a pro sklářství to, co by ho mohlo ne třeba zachránit, ale posunout dál," dodává.

Bratři společně založili značku Salansky, od letošního února mají showroom v liberecké Ruprechtické ulici. Žebřík vyrobili ze 16 dílů, každý měří metr a půl. Zavěšené jsou na ocelovém laně pomocí speciálních 3D tištěných úchytných systémů vyvinutých pro tuto instalaci. Tu doplňují stříbrná mračna z ručně foukaného hutního skla.

Žebřík váží 140 kilogramů, mračna dalších 120 kilogramů, dohromady tedy přes čtvrt tuny. Součástí historické věže muzea z konce 19. století bude minimálně pět let. Podle ředitele Jiřího Křížka by se mohl stát dalším lákadlem pro návštěvníky.

"Samotná věž byla velmi oblíbená jako městská rozhledna a instalace nebeského skleněného žebříku je, troufám si říci, sázka na jistotu," konstatuje ředitel. "Protože zážitek zůstává, že projdete historický interiér věže, a teď je navíc do toho vložené originální soudobé umělecké dílo," pochvaluje si Křížek ten kontrast.

Podobně originálních děl bude ve městě tento týden více. Nová návštěvnická atrakce muzea zahájila premiérový ročník festivalu skla Crystal Valley Week, který potrvá do neděle 28. srpna. Jeho součástí jsou skleněné instalace, výstavy a živá tvorba nebo módní přehlídky návrhářek Blanky Matragi či Liběny Rochové v netradičním prostředí tramvajového depa.

Cílem je ukázat na jedinečné postavení Libereckého kraje v oboru sklářské a bižuterní výroby nebo tvorby šperků. Napříč krajem funguje 160 sklářských, bižuterních a šperkařských firem, živnostníků, muzeí nebo škol.