Kosmopolitní mileniál, chudá samoživitelka. Výstava ukazuje české sociální třídy

Šest zmenšených bytů, které pomyslně reprezentují šest českých sociálních tříd, ukazuje výstava nazvaná Kolemjdoucí. Návštěvníkům domu v pražském Karlíně ukazuje, jak druzí bydlí, čím se zabývají nebo jak se rozhodují.

Projekt připravil divadelní spolek Pomezí. Vychází ze tři roky starého sociologického průzkumu Českého rozhlasu a společnosti STEM nazvaného Rozděleni svobodou. Jeho autoři na základě vzorku 4000 lidí roztřídili současnou českou společnost do šesti skupin podle hmotného zabezpečení, sociálních vazeb či míry kulturního vyžití. Tu nejnižší tvoří takzvaná strádající třída, v době vzniku výzkumu odhadem 17,6 procenta obyvatel.

Každý stylizovaný byt na výstavě odkazuje k jedné ze tříd. Scénografií a rekvizitami přibližuje podmínky a životní příběhy typických reprezentantů, například kosmopolitního mileniála či strádající samoživitelky.

Pořadatelé označují projekt Kolemjdoucí za takzvaný narativní prostor. Je zinscenovaný tak, aby z něj bylo možné odtušit skryté vyprávění. Návštěvnický zážitek pramení ze zkoumání areálu a objevování indicií typu rozečtených časopisů, konverzací v mobilním telefonu nebo odložených předmětů, jež se postupně skládají v příběh.

V každém bytě je možné zjistit, jaké události obyvatele dovedly do současné životní situace, a pochopit, že různá osobní selhání často nemusí být vinou dotyčného. Cílem autorů je přispět ke zvýšení vzájemného porozumění v Česku. "Přijde mi důležité pochopit společnost, ve které žijeme, a díky tomu porozumět i lidem, se kterými nesouhlasíme. Ať už kvůli tomu, co píší na sociální sítě, nebo protože chodí volit jinak než my," říká vedoucí projektu Barbora Klapalová.

Organizátoři vycházeli ze sociologických průzkumů, inspirovat se však nechali také rozhovory se zástupci odlišných tříd. "Kdyby si měli návštěvníci z prostoru odnést jednu jedinou věc, ať je to vědomí, že jsme si napříč třídami podobnější, než se zdá," dodává spoluautorka Eva Volenová.

Tvůrčí tým vedla architektka Barbora Klapalová, na příběhu se podílel scenárista Pavel Gotthard a odborné konzultace poskytl jeden z autorů studie Rozděleni svobodou, sociolog Martin Buchtík, který je ředitelem střediska empirických výzkumů STEM.

Výstava je umístěna v prostorách divadla Pomezí na pražské Florenci, v pavlačovém domě Za Poříčskou bránou 7 na dohled od Negrelliho viaduktu. Pořadatelé prodávají vstupenky vždy na dvě prohlídky v jeden den, momentálně zbývají už jen ty na sobotu 10. září.