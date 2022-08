Od lovu po budování železnice. Do Zimbabwe se vrátila díla prvních černošských malířů

Národní galerie v zimbabwském Harare poprvé vystavuje ucelenou sbírku maleb starých 70 let. Vytvořili je černošští studenti misijní školy, která v někdejší Rhodesii, ovládané bělošskou menšinou, jako první zavedla povinnou výtvarnou výchovu. Díla byla později rozprodána do zahraničí a místní dosud neměli možnost se s nimi seznámit, píše agentura AP.

Snímek z výstavy The Stars are Bright. | Foto: ČTK

Vznik misijní vzdělávací instituce inicioval Skot Edward Paterson, jehož žáci se pak stali prvními profesionálními rhodeskými umělci. Zakladatel školy do roku 1953 učil všechny černošské studenty malbě a kresbě. Rovněž založil uměleckou dílnu, v níž se studenti učili vyřezávat nebo modelovat.

Paterson jejich díla vystavoval i prodával, přičemž kupci byli nejčastěji běloši žijící v Rhodesii. Škola získávala renomé - roku 1947 ji navštívil britský král Jiří VI. Do roku 1953 pak následovaly výstavy studentských prací v Jihoafrické republice, Anglii i USA, což Patersonovi umožnilo získat peníze na provoz školy. Stal se nejznámějším tehdejším africkým učitelem umění.

Většina studentských prací ze 40. a 50. let minulého století však postupně skončila v Paříži, New Yorku nebo Londýně, kde následně desítky let ležely ve sklepě místního kostela, až se na ně zapomnělo. Při odsvěcení kostela je nalezl zimbabwský pracovník, popisuje agentura AP. Nyní jsou malby k vidění na výstavě nazvané The Stars are Bright, která v Národní galerii v Harare potrvá do října.

Barevná plátna zobrazují život Afričanů, jejich domácí práce, lov i počínající modernizaci kontinentu v podobě budování železnice a elektrického vedení. Nechybějí ani biblická témata.

Například pětašedesátiletý Gift Livingstone Sango řekl agentuře AP, že díky současné přehlídce poprvé vidí, jak jeho otec kdysi namaloval Ježíše Krista coby černocha. "Udělal to, protože věděl, že Bůh je tady pro nás všechny. Bůh nerozlišuje, jakou máte barvu pleti," říká výtvarníkův potomek. Se sourozenci doteď nevěděl, jak byl jeho otec výtvarně nadaný. "Některé z těch obrazů jsme nikdy neviděli. Mám pocit, jako bych se koukal na svého otce v jeho mládí," dodává.

Práce, jež doplňují dobové fotografie studentů, vidí většina Zimbabwanů poprvé. "Čtyřicátá léta byla velmi složitá. Vrcholila druhá světová válka i koloniální doba v Zimbabwe. Myšlenka bílého anglikánského kněze, že černošské studenty naučí něčemu novému a dodá jim důvěru v sebe sama, byla tehdy naprosto převratná," zdůrazňuje kurátorka výstavy Lisa Mastersonová.

"Paterson byl přesvědčený, že umění může lidi spojit. Že to je sjednocující prvek bez ohledu na to, co lidé ve výsledném díle spatří, jakou mají barvu pleti, odkud pocházejí nebo z jakého jsou kmene," dodává.

Výstava The Stars are Bright měla předloni premiéru v londýnské Theatre Courtyard Gallery, až teď dorazila do Harare. Některá díla byla k vidění vloni ve východní provincii Manica a ve druhém největším zimbabwském městě Bulawayo.

"Dnes, po 70 letech nepřítomnosti v zemi svého vzniku, se tyto úžasné práce vrací, abychom je zhlédli doma," sdělil po prohlídce výstavy prezident Emmerson Mnangagwa. Ředitel Národní galerie Raphael Chikukwa se domnívá, že sbírka, kterou vlastní britská nadace, by se měla nastálo vrátit do Zimbabwe, aby byla k dispozici potomkům tvůrců. Výzva přichází v době, kdy více západních institucí začíná vracet do Afriky díla, jež odsud byla před desítkami či stovkami let odvezena či uloupena. Nejznáměji nyní probíhá restituce takzvaných beninských bronzů.

Nadvláda bělochů v Zimbabwe skončila roku 1979, rok nato byla vyhlášena nezávislá Zimbabwská republika.