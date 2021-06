Rodný dům a kouzelná zahrada. Muzeum Hanse Christiana Andersena ukazuje svět pohádek

V dánském městě Odense se tuto středu slavnostně otevře nové muzeum zdejšího rodáka, spisovatele Hanse Christiana Andersena. Návštěvníky přenese do světa jeho slavných pohádek.

Areál kruhových budov obklopený "kouzelnou" zahradou navrhl japonský architekt Kengo Kuma. Projekt za více než 50 milionů eur, v přepočtu 1,3 miliardy korun, má do třetího největšího dánského města přilákat statisíce turistů, píše agentura DPA.

U otevření muzea, jehož součástí je Andersenův rodný dům, bude dánská královna Margrethe II. Provozovatelé ale upozorňují, že komplex ještě není hotový. Platí to zejména pro přilehlé zahrady, kde budou lidé muset po spisovatelově vzoru použít notnou dávku fantazie, aby si představili, co autoři zamýšleli.

Hans Christian Andersen se v Odense narodil roku 1805. Literární vědci mají za to, že pro mnoho z jeho pohádek, včetně Malé mořské víly, Princezny na hrášku či Ošklivého káčátka, byly inspirací právě dětské zážitky z města ležícího na ostrově Fünen.

Andersenovy příběhy se staly klasikou i díky tomu, že nejsou úplně jednoznačné, domnívá se kreativní ředitel muzea Henrik Lübker. "Neposkytuje odpovědi, ale klade otázky. Proto tu máme muzeum, které není plné odpovědí, ale plné otázek," říká.

Pohádkový zážitek má umocnit architektura. "Mísí se tady to, co je uvnitř, a to, co je venku," dodává šéf instituce, podle něhož podobně pohádky stírají rozdíl mezi fikcí a realitou.

Budovy bez pravých úhlů a navazující zahradu navrhlo studio sedmašedesátiletého japonského architekta Kumy.

Vyzněním se chtěl přiblížit Andersenovu dílu, kde se malý svět často rozvine v celé univerzum. "V takovém vesmíru neexistuje žádná hierarchie, žádná přední strana nebo předem daný směr," vysvětluje Kuma.

Už dříve si Andersenův rodný dům a expozici o jeho díle přijíždělo do Odense prohlédnout až 100 tisíc lidí ročně, z toho 70 procent návštěvníků tvořili zahraniční turisté, zejména Němci a Číňané.