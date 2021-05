Mies van der Rohe opět září. Berlín opravil galerii za 3,6 miliardy korun

Po několikaleté rekonstrukci se návštěvníkům v létě znovu otevře Nová Národní galerie v Berlíně, kterou navrhl slavný architekt Ludwig Mies van der Rohe, v Česku známý především brněnskou vilou Tugendhat. Stojí nedaleko Postupimského náměstí a vlastní významnou sbírku umění 20. století včetně děl Edvarda Muncha, Pabla Picassa či Francise Bacona.

Petra Wesselerová, prezidentka Spolkového úřadu pro výstavbu a územní plánování, již symbolicky vrátila klíče od budovy Michaelu Eissenhauerovi, řediteli Státních muzeí v Berlíně. Toto sdružení spravuje 17 berlínských kulturních institucí včetně právě Nové Národní galerie, píše agentura DPA.

Pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu Monika Grüttersová připomíná, že vzdušné chodby Nové Národní galerie patří k turisticky nejvyhledávanějším atrakcím německé metropole. Teď je ale stavba "úžasnější než kdy dřív", dodává.

Německý architekt Mies van der Rohe, jenž ve 30. letech minulého století uprchl před nacisty do Spojených států, poválečnou modernistickou stavbu se čtvercovým půdorysem dokončil ve druhé polovině 60. let minulého století. Je to jediné dílo, které po své emigraci vytvořil v Evropě, rok nato zemřel. Charakteristické je zejména prosklenou fasádou, díky níž do interiéru, vysokého přes osm metrů, proudí světlo zvenčí.

Galerie, jež dosud nikdy neprošla rekonstrukcí, byla zavřená od roku 2015. Krátce předtím v ní sérii koncertů pro 14 tisíc lidí odehrála v uměleckých kruzích renomovaná německá kapela Kraftwerk. Vystoupení mělo i symbolickou rovinu, skupina vznikla roku 1968, právě když byla galerie otevřena.

Rekonstrukci za 140 milionů eur, v přepočtu 3,6 miliardy korun, vedl britský architekt David Chipperfield. Ten považuje Novou Národní galerii za jedno z Roheho nejdůležitějších děl. Zvlášť si cení toho, jak architekt sladil práci se strukturou a prostorem.

"Po téměř 50 letech užívání potřebovala památkově chráněná budova kompletní rekonstrukci. Využili jsme maximum původních materiálů a přizpůsobili stavbu dnešním technologickým standardům tak, abychom co nejméně zasahovali do její původní podoby," popisuje sedmašedesátiletý Chipperfield.

Konkrétně v galerii přibyla klimatizace, umělé osvětlení šetřící energii, zlepšila se ostraha nebo zázemí pro návštěvníky jako šatna, kavárna, obchod a toalety. Nově je také budova bezbariérová.

Oficiální znovuotevření Nové Národní galerie je naplánováno na 21. srpna, první návštěvníci do ní ale zavítají už tento měsíc u příležitosti dne otevřených dveří.

Kurátoři nyní začínají chystat průřezovou výstavu nazvanou Umění společnosti 1900-1945, která zahrne okolo 250 děl z galerijních sbírek. Začne v srpnu společně s další přehlídkou připomínající amerického sochaře Alexandera Caldera, jenž žil v letech 1898 až 1976 a jehož jedna socha byla umístěna před Novou Národní galerií po jejím dokončení.

Od roku 2023 vystaví Nová Národní galerie čtyři monumentální plátna malíře Gerharda Richtera vycházející z fotografií, které tajně pořídil židovský vězeň v nacistickém vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau.

Přímo vedle Nové Národní galerie nyní švýcarské architektonické studio Herzog & de Meuron staví Muzeum moderního umění. S Novou Národní galerií ho propojí podzemní chodby, dodává agentura DPA.

Náklady na stavbu se pohybují v přepočtu okolo 11,5 miliardy korun. Až bude muzeum v roce 2026 dokončeno, samostatné stálé expozice tu budou mít právě devětaosmdesátiletý Gerhard Richter, sedmasedmdesátiletá německá umělkyně Rebecca Hornová nebo již nežijící Joseph Beuys.