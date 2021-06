Obrazy v ruinách romantismu. Malířka Hošková objíždí hrady a zámky

Devětatřicetiletá umělkyně Anežka Hošková je romantička a nijak se tím netají. Na vernisáž se oblékla do černých nařasených šatů, dlouhé, tmavé vlasy sčesala na hladko podél tváře a nasadila si špičaté elfí uši.

Něco ze starých legend i historických atributů se vepsalo také do jejích obrazů. Výstava nazvaná Ruin of Romantics, která ukazuje práce z posledních let, je zároveň současná. V nové Karpuchina Gallery sídlící v pražské Rybné ulici potrvá do 27. července.

Bíle vymalovaná sklepní místnost má nezvykle vysoký strop, který odhaluje stavební fragmenty zřejmě zbořeného patra. Pod stropem se táhne efektně podsvícená, nepravidelně špičatá hradba, připomínající hradní cimbuří. Umělkyně ji vyřezala podobně, jako vyřezává šablony pro své obrazy. Cimbuří je ale na mnoha místech porušené, aby evokovalo hradní ruiny.

Stará panská sídla patří k inspiračním zdrojům Hoškové. "Objíždím hrady, zámky, kláštery. To je můj velký koníček, jsem trochu badatelka. Když mě to chytne, jedu do Broumova a tam jsem čtrnáct dní," říká autorka, která v broumovském klášteře před dvěma lety vystavovala.

Uměleckou intervenci zanechala také na Kuksu v barokním hospitálu, kde sídlí České farmaceutické muzeum. Právě baroko a barokní gotika ji oslovují nejvíc, ráda pracuje s prožitkem místa.

Hlína v Olomouci

Inspiraci ale nachází také v některé současné architektuře. Silně ji oslovilo olomoucké centrum environmentální výchovy Sluňákov, alternativní stavba schovaná pod vrstvou hlíny, navržená architektonickým studiem Projektil. Hošková ji navštívila přibližně před čtyřmi lety, krátce po dokončení, kdy ještě všude bylo plno hlíny a téměř nic nepokrýval plánovaný porost. Dominance hnědé barvy jí učarovala.

Vytvořila monochromní hnědé obrazy nejprve pro plánovanou knihu o studiu Projektil, kvůli které do Olomouce přijela. Zemitě hnědých obrazů pak vymyslela celou sérii, kterou představuje současná výstava Ruin of Romantics.

Hnědou abstraktní krajinu tvoří rozplývající se akvarelové skvrny. Připomíná batiku nebo lesklou, zvlněnou látku z hedvábí. Z maleb vystupují černé, ostře vykreslené atributy a symboly jako kalich, oči, slza, přilba, knír, brýle, půlměsíc. Skladbu doplňuje zlatá či stříbrná, nejnovějším obrazům dominuje barva magenta.

Obrazy Anežky Hoškové nejsou přímočaré. Symbolické fragmenty obestírají černé, ostře zakončené tvary plné zatočených ostnů, jež připomínají tetování. Zatímco barevné akvarelové podklady vznikají spontánně a autorka nechává skvrny volně rozpíjet nebo stékat, "ostnaté" tvary mají pevnou linii. Vznikají jako šablony vyřezávané do lepicí pásky nalepené přímo na plátně.

"Když vyřezávám šablony, musím se soustředit. Jako když jde chirurg operovat. Nesmím proříznout plátno ani nesmím přetáhnout. Většinou to dělám na jeden tah, už to mám v ruce," popisuje techniku, ke které ji inspiroval bratr, rovněž malíř, Jakub Hošek. "My se navzájem hodně ovlivňujeme, ale přes podobný pocit jsou naše práce jiné," dodává autorka.

Pro oba je také důležitá hudba. "Doma jsme poslouchali The Cure," říká Anežka Hošková a hned ze sebe sype seznam stylů, které ji zajímají: synth-pop, emo-rock, dark wave, emo-rap. Dokonce má ráda country a za největší romantiky považuje metalisty s přesahem do country.

Svou výstavu pojmenovala podle oblíbené kapely Ruin of Romantics. "Hrají styl dark wave inspirovaný 80. lety," vysvětluje.

Vrahova slza

Anežka Hošková prožívá romantismus jako svůj nevyhnutelný životní styl, který sytí rozmanitými vlivy z minulosti i přítomnosti.

Jedním je americká básnířka Sylvia Plathová, podle jejíhož jediného románu Pod skleněným zvonem nazvala svou starší výstavu.

"Bavili mě i romantici jako malíř Caspar David Friedrich, romantismus hledám v literatuře, umění i ve filmu. Inspirovala jsem se i starým ruským vězeňským tetováním," překvapuje umělkyně a se zápalem vysvětluje vězeňskou symboliku. Na jejích obrazech se objevuje například slza pod okem, kterou se v reálných věznicích označují vrahové.

Ruin of Romantics je pro Anežku Hoškovou prý nejdůležitější výstavou ze všech, které dosud měla. "Shrnuji období, které pro mě nebylo vůbec jednoduché," říká umělkyně, jež přes dva roky sama vychovává šestileté dítě. "Ale koho zajímá, že chodím všude pozdě, protože jsem sama na syna?"

Vystavené obrazy jsou osobní a plné emocí. Z některých vystupují mužské tváře. "Hledám lásku, představuji si, že se objeví nějaký rytíř, který bude ke mně vzhlížet, uznávat mě. Zatím jsem měla týpky, kteří se při mé vernisáži krčili v rohu, namíchnutí, že se pozornost netočí kolem nich," líčí.

Anežka Hošková bude v srpnu jedním z hostů přednáškové série ostravské galerie Plato na téma Romantismus 21. století. Jako anotaci svého příspěvku uvedla, že si "připadá jako pohár touhy, který se nikdy nenaplní".

Kurátory pražské výstavy jsou Jakub Hošek a Nik Timková. Architekturu včetně návrhu stropní instalace ve tvaru cimbuří, evokující atmosféru hradní ruiny, vytvořili František Hanousek a Jakub Hájek.

Anežka Hošková studovala Fakultu výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně u Václava Stratila. Původně se zaměřovala především na malbu a kresbu, v posledních letech se věnuje technice akvarelu a také instalaci nebo performancím.

Patří mezi umělce ukotvené v otevřené zóně alternativní kultury. Je členkou A. M. 180 Collective, který od roku 2003 provozuje pražskou Galerii A. M. 180 a spolupořádá každoroční festival současné alternativní hudby Creepy Teepee v Kutné Hoře, kam jezdí kapely z celého světa.

Další koncerty organizuje během roku v pražských klubech. S bratrem Jakubem Hoškem tvořila uměleckou dvojici Indie Twins, vystupovali i jako DJové. V současnosti pouští hudbu pod pseudonymem DJ Black Dumpling.