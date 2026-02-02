Proč ten exodus? Výstava mapuje situaci ve Slovenské národní galerii po nástupu vlády

Přiblížení událostí, které vyústily v masový odchod více než stovky zaměstnanců ze Slovenské národní galerie, si klade za cíl výstava, kterou mohou od úterka 3. února vidět návštěvníci v pražském Domě fotografie v Revoluční ulici. Výstava Slobodná Národná galéria: Popis jedného zápasu potrvá do 29. března.
Výstavu v pondělí představili zástupci Galerie hlavního města Prahy (GHMP) a také bývalá ředitelka slovenské galerie Alexandra Kusá, která je zároveň jednou z kurátorek výstavy.
Slovenská národní galerie je jednou z několika předních kulturních institucí na Slovensku, jejichž vedoucí představitele vyměnilo nynější vedení ministerstva kultury po svém nástupu do úřadu. Personální změny kritizovala část odborníků i umělců a proti různým krokům ministryně kultury Martiny Šimkovičové se v zemi konaly demonstrace. Část pracovníků galerie loni na protest proti poměrům v této instituci podala výpověď. K pomoci kolegům na Slovensku tehdy vyzvali i čeští umělci a další osobnosti.
"Celá situace, to všechno, co se stalo, ta zkušenost je podle mě nepřenosná, ale my se o to pokusíme," uvedla na tiskové konferenci Kusá, kterou Šimkovičová odvolala v létě 2024. Situace podle Kusé ale přinesla i pěkné momenty, například když se podle ní celá výtvarná scéna spojila. Vstřícnost GHMP, se kterou dle Kusé galerie dlouhodobě spolupracovala, označila bývalá ředitelka galerie za "odborně solidární gesto".
Ředitelka GHMP Magdalena Juříková v pondělí řekla, že galerie chtěla projevit solidaritu s kolegy, kteří přišli o svá místa v odborných institucích, a ty tímto ztratily na své odbornosti. "To byl hlavní cíl, abychom poukázali na to, jak rychle takový proces může proběhnout a jak se pak instituce stanou jen stínem své bývalé slávy," sdělila Juříková.
Právě reflexe těchto událostí a jejich neustále narůstajících dozvuků je tématem a náplní kontextuální muzeologické výstavy v GHMP. Instalace bude rozdělena do dvou částí – v jednom patře se zaměří na reflexi klíčových událostí formou dokumentů, videí, komentářů a fotografií, v druhém patře pak představí kreativní formy odporu.
