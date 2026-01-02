Přeskočit na obsah
Benative
2. 1.
Divadlo

„Jasně, zničte i tu poslední top kvalitu…“ Slovenské národní divadlo propouští

ČTK

Ve Slovenském národním divadle (SND) trvá napětí poté, co slovenské deníky informovaly o rozhodnutí divadla propustit pět herců včetně Táni Pauhofové, známé také účinkováním v české filmové produkci. Propouštění v SND kritizovali známí slovenští herci včetně Martina Huby či Diany Mórové. Kritika zazněla i od českých tvůrců, mezi nimiž byli například Jiří Mádl nebo Eva Holubová.

Táňa Pauhofová
Mezi herci, kteří byli propuštěni ze Slovenského národního divadla, je i Táňa Pauhofová.Foto: Avon
Oficiálním důvodem výpovědí je konsolidace, herci však mluví o snaze vedení divadla rozbít nepohodlný soubor. Členové činohry SND natočili společné video, v němž konsolidaci označili za neekonomickou. Opozice navíc ministerstvo kultury obvinila, že v době, kdy údajně potřebuje šetřit, nakoupilo traktory a sekačky, napsal Denník N.

„Takto vypadá kultura podle (ministryně kultury Martiny) Šimkovičové,“ řekla poslankyně menší opoziční strany Svoboda a solidarita (SaS) Martina Bajo Holečková. „Nepohodlné umělce vyhazuje, protože je prý potřeba šetřit, a sama přitom nakupuje předražené traktory za půl milionu eur,“ citoval poslankyni Denník N.

Pauhofová, Šalacha, Poláčik a další

Kromě Pauhofové dostali výpovědi s účinností od Nového roku také Roman Poláčik, Martin Šalacha, Daniel Žulčák a Anna Magdaléna Hroboňová. Podle Denníku N mají v rozehraných představeních nadále účinkovat jako externisté. Propouštění se odehrává na základě nařízení slovenského ministerstva kultury, které vyžaduje redukci deseti procent pracovních míst v resortu.

Mezi prvními, kdo na konec pěti herců v SND reagovali, byl český herec a režisér Jiří Mádl, který s Pauhofovou spolupracoval na svém filmu Vlny. „Jasně, zničte tam i tu poslední top kvalitu, která neutekla jinam,“ napsal na Instagramu.

Reakci připojila také herečka Eva Holubová. „Uděláme si zájezdovku v angličtině. Ty (anglicky) umíš, já se učím a budeme cestovat. Mám kontakty v New Yorku i v Nitře. Už teď jsme milionářky. A pak ti postavím Národní divadlo Táni Pauhofové,“ napsala hvězda filmu Pelíšky.

„Spousta kolegů nabídla svá místa…“

V úterý večer se ke kauze vyjádřila také Pauhofová. Na Instagramu napsala, že sama nabídla své místo, aby nemusela odejít její mimořádně vytížená mladá kolegyně. „Spousta kolegů nabídla svá místa, aby se zabránilo kolapsu plánu představení a aby nebyli ohroženi ti kolegové, pro které by – byť jen krátkodobá – absence v souboru znamenala existenční problém. Nakonec došlo ke konsenzu s vedením SND jen u mého jména,“ dodala Pauhofová.

Podle Denníku N, který se odvolává na smlouvu zveřejněnou v centrálním registru smluv, nakoupilo slovenské ministerstvo kultury traktory, sekačky a další zahradní techniku určenou pro různé subjekty spadající pod Slovenské národní muzeum či Slovenskou národní knihovnu. Cena zakázky od společnosti Agrokov-Servis je téměř 650 tisíc eur s DPH (více než 15,7 milionu korun); podle Bajo Holečkové byl ale tento nákup předražený. Například traktor, který ministerstvo koupilo za více než 85 tisíc eur, by se prý dal u jiného dodavatele sehnat za 48 tisíc eur.

