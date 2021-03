Podcast Na dotek: Ten průšvih, kdyby se skácel svatý Václav

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) odmítl obavy opozice z toho, že kauza vyšetřování ekologické havárie na Bečvě vyzní doztracena. Může prý odpřisáhnout na zdraví svých blízkých, že nikdo nic nezakopává pod koberec. Poslancům ve středu také řekl, že je naštvaný z prodlužování vyšetřování. Kauzu je třeba vyšetřit "padni komu padni, uvedl.

"Nikdo nic nezakopává pod koberec. To vám mohu odpřisáhnout na zdraví všech nebo všeho, co je mi blízké," řekl místopředseda ANO Brabec před přerušením debaty ve sněmovně. Na zdraví svých dětí v minulosti přísahal také předseda vlády a ANO Andrej Babiš, když sliboval, že mimo jiné nebude zasahovat do práce redaktorů v médiích, kteří patří do holdingu Agrofert.

Ministr se také ohradil proti tvrzení, že jako někdejší ředitel Lovochemie, která rovněž patří do holdingu Agrofert, nemá vztah k životnímu prostředí. "Jestli si myslíte, že bývalý ředitel chemičky trhá mouchám křídla a dusí zvířátka, tak se prosím omluvte," řekl poslanci ODS a starostovi Uherského Hradiště Stanislavu Blahovi. Brabec podotkl, že je mimo jiné rybář a houbař.