Nová galerie v Brně zahájila provoz výstavou Dokoupilových bublinových obrazů

Výstava uznávaného česko-německého výtvarníka Jiřího Georga Dokoupila v pátek zahájila provoz nové brněnské galerie současného umění. Kalina Gallery založená Romanem Kalinou sídlí ve Veselé ulici, v prostorách dříve využívaných výstavních síní Ars.

Kalina Gallery se zaměří na současné umění etablovaných i začínajících autorů. Na příští rok chystá přehlídky děl Vladimíra Kokolii, Aloise Mikulky nebo Vladimíra Skrepla. Ředitelem galerie a zároveň kurátorem Dokoupilovy výstavy je Vilém Kabzan.

Sedmašedesátiletý výtvarník vytváří různorodé dílo a vymýšlí inovativní malířské techniky. Brněnskou přehlídku tvoří jeho "bublinové" obrazy z posledních 30 let. Abstraktní obrazce vznikají praskáním mýdlových bublin s kovovými pigmenty nebo diamantovým prachem přímo na plátně.

"Netvořil jsem soustavně 30 let jenom bubliny. Do toho jsem třeba osm let tvořil úplně něco jiného, ale vždycky jsem se k nim vrátil. Bubliny pak ale byly nejtěžší, nejkomplikovanější," říká krnovský rodák Dokoupil.

Umělci, kteří dělají pořád totéž, jej nudí. Sám prý neusiloval o rozeznatelný rukopis, místo toho rozvíjí desítky různých cyklů vytvářených pestrými technikami. K jeho experimentům patří obrazy vzniklé prostřednictvím mateřského mléka, sazí ze svíček nebo spojování políčka filmu.

Dokoupil jako čtrnáctiletý emigroval s rodiči po srpnu 1968. Studoval a začínal vystavovat v Německu, kde se zařadil k uznávaným představitelům neoexpresionismu. Později navštěvoval kurzy v New Yorku, kde se dostal do okruhu progresivních autorů, setkal se s Andym Warholem, Julianem Schnabelem či Jean-Michelem Basquiatem.

V roce 1979 založil Dokoupil s několika umělci skupinu Mülhermer Freiheit. V jejich kolínském ateliéru se šestice označovaná jako Jungen Wilden (Mladí divoši) věnovala hledání současného uměleckého výrazu prostřednictvím neoexpresivního figurativního stylu v intenzivně barevných plátnech s tradičními náměty a také cestou překonávání minimalismu a konceptuálního umění.

Mezinárodní pozornost Dokoupil získal v roce 1982 na přehlídce Dokumenta v Kasselu. Později žil a pracoval v Madridu či na Kanárských ostrovech. V Česku jeho tvorbu uceleně představila přehlídka v pražském Rudolfinu roku 1996, o 14 let později měl retrospektivu v Jízdárně Pražského hradu.