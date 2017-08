Do Národní galerie přijedou sochy Alberta Giacomettiho i obrazy malíře Henriho Matisse

včera

Národní galerie v Praze připravuje výstavy slavných umělců mezinárodní i domácí scény. V roce 2019 uspořádá přehlídku švýcarského sochaře Alberta Giacomettiho, v roce 2020 by měla Praha vidět přehlídku děl dalšího z průkopníků moderního umění, francouzského malíře Henriho Matisse. Letos v září bude Schwarzenberský palác vystavovat výběr z grafického díla Václava Hollara.

Národní galerie v Praze odhalila další část výstavních plánů do příštích měsíců a let.

Velkou instalaci čínského umělce Aj Wej-weje ve Veletržním paláci nahradí při jarním Grand Openingu pestrobarevná prostorová práce německé umělkyně Katariny Grosseové.

Současně začne výstava Marie Lassnigové (1919-2014), jíž proslavily její malované autoportréty a teorie uvědomování si lidského těla. Ústředním tématem její tvorby byly niterné pocity. Obrazem se tak nestalo to, co viděla, ale to, co cítila. Retrospektivu, která skončí 27. srpna, jí tři roky po smrti připravila vídeňská Albertina.

Aktuálně její obrazy vystavuje i Oblastní galerie v Liberci. Tamní výstava Giacometti - Picasso - Chirico zahrnuje práce slavných umělců především 20. století a k vidění bude až do začátku října.

Do Veletržního paláce se během příštích let přestěhuje umění 19. století, jež je do konce září v Salmovském paláci. V něm na začátku června 2018 otevře s vídeňskou nadací Thyssen Bornemisza Art Contemporary společný projekt, který bude seznamovat veřejnost s aktuálními trendy současné vizuální kultury. Galerie nyní jedná o uměleckých dílech, která by mohla vzniknout přímo pro Prahu.

Plány Národní galerie 2018: Instalace Katariny Grosseové (místo Aj-wej weje ve Veletržním paláci) a výstava Marie Lassnigové

(místo Aj-wej weje ve Veletržním paláci) a výstava 2018: Výstava ze sbírek Thyssen Bornemisza Art Contemporary na místě sbírky 19. století v Salmovském paláci (sbírka se přestěhuje do Veletržního paláce)

na místě sbírky 19. století v Salmovském paláci (sbírka se přestěhuje do Veletržního paláce) Výstavy českých autorů: Václav Hollar , Mikuláš Medek , silná generace žen narozených ve 20. letech 20. století ( sestry Válovy , Adriena Šimotová atd.)

, , silná generace žen narozených ve 20. letech 20. století ( , atd.) 2019: Výstava sochaře Alberto Giacomettiho (pravděpodobně v Paláci Kinských)

(pravděpodobně v Paláci Kinských) 2019: Nová expozice starých mistrů ve Schwarzenberském paláci

2020: Výstava malíře Henriho Mattise

"S legendou amerického minimalismu Danem Grahamem hovoříme o možnosti vytvořit pro nádvoří paláce jeho slavný pavilon," řekl ředitel Národní galerie Jiří Fajt. Graham mimo jiné pracuje se sklem a zrcadly a vytváří lehké prostorové konstrukce, jež by podle ředitele mohly projít i přes někdy náročné požadavky pražských památkářů.

V exteriéru by měla být i díla dánsko-islandského umělce Olafura Eliassona, jenž často pracuje se světlem a vodou; v Praze by rád Fajt viděl jeho hříčku - vodopád, který teče vzhůru.

Giacometti se přestěhuje z londýnské Tate

V roce 2019 přijede do Prahy, pravděpodobně do Paláce Kinských, výstava Alberta Giacomettiho, již nyní hostí londýnská Tate Gallery. V roce 2019 se pak v únoru otevře ve Schwarzenberském paláci expozice starých mistrů. Bude to reinstalovaná sbírka, protože na konci roku 2018 se zavře před rekonstrukcí Šternberský palác a expozice umění renesance i baroka umístěné v nich obou budou mít novou podobu.

Z velkých výstav má Národní galerie naplánovaného Václava Hollara a jeho kresby, Mikuláše Medka a silnou generaci žen, které se narodily ve 20. letech 20. století, tedy Evu Kmentovou, Adrienu Šimotovou, sestry Válovy, Věru Janouškovou nebo Alenu Kučerovou.

Galerie jedná se sochařem Anishem Kapoorem, výsledkem by podle Jiřího Fajta měla být buď menší intervence v Anežském klášteře, nebo velká výstava tamtéž.

V roce 2020 by měla být v Praze ve spolupráci s Royal Academy of Art v Londýně výstava Henriho Mattise.