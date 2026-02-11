Přeskočit na obsah
11. 2. Božena
Výtvarné umění

Mýty i AI. Indický umělec Rahal zve v Galerii Rudolfinum za hranice města času

ČTK

Mytologické světy vytvořené pomocí počítačů včetně umělé inteligence i vlastní výtvarnou tvorbou nabízí v Praze nová výstava Galerie Rudolfinum Beyond The City of Time (Za hranicemi města času). Indický umělec Sahej Rahal vystavil svá digitální a virtuální díla, ale i analogové obrazy nebo rozměrné sochy chodců na třech nohách. Vede jimi diváka do iluzivního světa v současnosti.

ČR-Indie-výtvarné-AI-sochy-Rahal-FASTPIX
Výstava indického umělce Saheje Rahala Beyond the City of Time v Galerii Rudolfinum představuje jeho klíčová díla, která propojují AI simulace, videohry, kresby, malby a sochy.Foto: ČTK
Jeho práce zkoumají především příběh, řekli ve středu autor i pořadatelé novinářům. Výstavu může veřejnost vidět za dobrovolné vstupné od 12. února do 10. května, jde o letošní první projekt Galerie Rudolfinum.

Vedle maleb a obřích soch neurčitých bytostí mohou návštěvníci zakusit videohru i nevšední instalace na pomezí digitálního a fyzického světa. Interakci vytvořenou s pomocí umělé inteligence na velké projekci obývají chiméry. Modulují svůj pohyb a zpěv na základě zvuků nebo dotyků s návštěvníky. Obří figury chodců pak existují ve fyzické i ve virtuální podobě.

V realitě nepřítomné, a přesto skutečné

Výstava vychází podle Rahala ze zdánlivě jednoduché otázky, co dělá příběh příběhem. Jedná se o hru, kterou hrajeme kolektivně, říká. "Pokud je skutečně pravda, že schopnost ukončit příběh spočívá výhradně v ústech vypravěče nebo vypravěčky, pak si tváří v tvář hrozícímu kolapsu dokážu představit jediný úkol: Vnést do vyprávění ještě jeden zvrat," řekl.

Jednotlivé místnosti podle kurátorky Evy Drexlerové představují portály, každý se věnuje některé z iluzí. Jedná se o fámy, kouzla, přeludy, hry rozvíjené vypravěčskými technikami i vizuálně. "Věci nemusejí být v naší žité realitě přítomné, ale i tak je můžeme brát jako něco skutečného," řekla.

Diváci jako tvůrci příběhu

Podle druhé z kurátorek Edith Lázárové mají vyprávění a příběh nezastupitelnou roli i ve virtuální realitě, která je dnes denním chlebem. "Na výstavě je nejdůležitější příběh, který je vyvolán v divácích," řekla Lázárová. Některé z instalací kombinují hmat, zvuk a pohyb s vizuálními vjemy a tím podle kurátorky s emocemi.

Související

Galerie chce Rahalovou výstavou ukázat, jak se společnost vyvíjí, uvedla ředitelka Julia Baileyová. O současné digitální umění se výstava zajímá déle. Myšlenky a přístupy experimentálního herního designu se podle ní propisují do současného mezinárodního umění. Rahal je předním představitelem trendu.

Sahej Rahal není jen umělcem, jako akademik působí v laboratoři Game Lab Kalifornské univerzity v Los Angeles. "Jeho neobvyklé propojení analogových a digitálních médií vytváří plynulý proud vyprávění, který otevírá jeho imaginativní světy všem divákům," doplnila Baileyová.

