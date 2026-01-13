DOX letos otevře výstavu Hit By News. Zaměří se na vztah mezi uměním a masmédii

Díla několika set umělců z mnoha zemí, kteří pracovali nebo stále pracují hlavně s tištěnými masmédii, ukáže letošní hlavní výstavní projekt Centra současného umění DOX v Praze. Výstava Hit By News potrvá od března do srpna.
DOX se také bude v širším záběru věnovat české a evropské výtvarné scéně a nejen jí. V říjnu se uskuteční čtvrtý ročník mezinárodního literárního festivalu FALL, na programu jsou performance a hudební vystoupení. O programu pro letošní rok v úterý novináře informoval tým DOXu.
Výstava Hit By News představuje kurátorský výběr uměleckých děl mnoha žánrů, která se vztahují k tištěným médiím, ze sbírky švýcarských manželů Anetty a Petera Nobelových. Sbírka vzniká od 80. let 20. století, čítá zhruba 2000 děl.
Výstavu připravil švýcarský spisovatel a kurátor Christoph Doswald. Půjde o díla světových autorů od začátku 20. století do současnosti, budou mezi nimi malíři a sochaři Georges Braque, Alberto Giacometti, básník Vladimir Majakovskij, fotograf Man Ray, architekt Le Corbusier i současní tvůrci.
Výstavou GA-I-SU-RA od března do června vzdá DOX poctu dílu českému japanologovi, novináři a pedagogovi Petru Geislerovi (1949 až 2009). Na výstavě se podílejí jeho dcery, výtvarnice a kurátorka Ester a herečka Anna Geislerová.
Z tuzemské výtvarné scény dostane v DOXu prostor malíř Jiří Petrbok a jeho autoportréty. Zástupkyně mladší umělecké generace Radka Bodzewicz v projektu Faust spojí malířskou tvorbu s literárním tématem. Tyto výstavy začnou v dubnu a v červnu.
Od října 2026 do března 2027 potrvá výstava Pod kůží andělů, která v Česku poprvé představí tvorbu současného anglického hudebníka a básníka Davida Tibeta. Vůdčí osobnost britské experimentální hudební skupiny Current 93 se pohybuje na pomezí hudby, literatury a výtvarného umění. "Je to taková ikona alternativní kultury posledních 30 let, jeho pražská výstava bude doposud jeho největší prezentací výtvarné tvorby," řekl hlavní kurátor DOXu Otto M. Urban.
Výstava od října 2026 do dubna 2027 s názvem Argus a Medusa rozebere vliv obrazu Vor Medúzy s trosečníky z lodi francouzského malíře Théodora Géricaulta z roku 1819 na generace umělců různých žánrů včetně literátů.
Na výstavu na začátku října naváže mezinárodní literární festival FALL. Jako letošní téma organizátoři zvolili naději a odolnost v časech katastrof. Mottem je citát prezidenta a dramatika Václava Havla Naděje je stav mysli. "Václav Havel by letos 5. října oslavil 90. narozeniny, letošní FALL bude určitou poctou i jemu," řekla umělecká ředitelka DOXu Michaela Šilpochová.
Ve středu 14. ledna program ČT art večer odvysílá televizní premiéru dokumentu režiséra Jana Látala DOX - Za uměním. Film vznikl v koprodukci s Českou televizí a zachytil příběh centra od roku 2008. Snímek se soustředil na příběh zakladatelů a architektury DOXu a také na hodnotovou orientaci instituce.
ŽIVĚLedovka zdaleka nekončí. Dálnice D3 stojí, urgenty zahltily úrazy, ČD vrátí jízdné
Meteorologové rozšířili oblast, kde do úterního rána hrozí ledovka, na celou západní polovinu Česka. Po mrznoucím dešti se tam může tvořit ledovka silná dva až pět milimetrů. Silná ledovka už nyní komplikuje železniční dopravu na řadě míst zejména ve středních a severních Čechách. Problémy hlásí i ostatní regiony.
ŽIVĚBabišova vláda si přišla do sněmovny pro důvěru. Opozice neprosadila odvolání Okamury
Koaliční kabinet Andreje Babiše (ANO) dnes požádá sněmovnu o důvěru. Trojice vládních stran má v dolní komoře pohodlnou většinu, vláda proto důvěru pravděpodobně získá.
ŽIVĚTrump uvalil razantní cla na země obchodující s Íránem. Režim dál blokuje internet
Země, které obchodují s Íránem, budou s okamžitou platností při obchodování se Spojenými státy podléhat celní přirážce ve výši 25 procent, oznámil americký prezident Trump. Stále nevylučuje, že USA proti Teheránu zasáhnou.
"Válka s Bohem." Mrtvých jsou v Íránu už tisíce, chystá se první veřejná poprava
V Íránu i po několika bouřlivých dnech pokračuje napjatá situace okolo protestů proti teokratickému režimu. Podle agentury AP se už dá ze země zavolat do zahraničí, internet ale stále nefunguje. Lidskoprávní organizace upozorňují na tisíce zatčených a možná až tisíce mrtvých kvůli tvrdému potlačení protestů. Chystají se také první popravy.
Konec třeskutých mrazů. Meteorologové ale varují před novým nebezpečím
Třeskuté mrazy, které svíraly dva týdny Česko, povolují, alespoň prozatím. Místo toho hlásí předpovědi oblevu. Teploty tak budou hlavně přes den výrazně stoupat. Na úterý až čtvrtek navíc stále platí výstraha před ledovkou.