Moravská galerie otevřela, vedle Hlavy Medusy nově vystavuje astroláb a hady

V uplynulém týdnu po vynucené koronavirové pauze znovu oteřela většina brněnských výstavních institucí včetně Moravské galerie. Její návštěvníci mohou od středy opět vidět i stálou expozici nazvanou Brno - předměstí Vídně, kde nově přibyla malba Hlava Medusy od Petera Paula Rubense pocházející zhruba z roku 1618.

Intervence Petra Veselého do stálé expozice Art is Here. | Foto: archiv Moravské galerie v Brně

Vlámské barokní plátno se vrátilo z "turné" po světových muzeích. V Místodržitelském paláci je teď Hlava Medusy vystavena v samostatné sekci s dalšími díly, jež vznikly ve stejném regionu a období.

Jde například o astroláb, tedy přístroj na určování polohy slunce nebo hvězd, který v 16. století sestavil vlámský kartograf Gerhard Mercartore, nebo tapiserii utkanou v Bruselu počátkem 18. století. Zachycuje bitvu athénského státníka a vojevůdce Kimóna.

V samostatné sekci věnované Hlavě Medusy jsou vedle obrazu k vidění také cínová mísa a zvířecí preparáty - konzervovaní hadi užovka hladká a zmije obecná nebo mlok skvrnitý, kteří byli předlohou pro Rubensovu malbu.

Hlavu Medusy v roce 1818 věnoval hrabě von Nimptsch tehdejšímu Františkovu muzeu, jehož sbírky dnes tvoří základ fondů starého umění Moravské galerie. Dílo však bylo od počátku považováno jen za kvalitní dobovou kopii známého Rubensova plátna s týmž námětem ve sbírkách Habsburků, dnes umístěným ve vídeňském Uměleckohistorickém muzeu.

Teprve restaurátorka Hedvika Böhmová-Hájková v roce 1944 poukázala na změny, jež malíř prováděl a které vídeňská varianta neobsahuje.

Podle nejnovějších zjištění obraz prokazatelně pochází z Rubensovy dílny. Vznikl patrně dřív než vídeňská verze téhož námětu. Pravost malby naposledy před třemi lety potvrdil výzkum týmu Koena Janssense z univerzity v Antverpách, který ji podrobil takzvané makrorentgenové fluorescenční analýze. Cílem bylo zjistit maximum informací o skladbě malířských vrstev, použitých pigmentech a případných změnách, jež nelze odhalit okem.

"Představená zjištění však nelze zjednodušeně shrnout tak, že brněnská Hlava Medusy je originálem a vídeňská kopií. Umělecký svět 17. století nechápal originalitu, jak ji vyznáváme dnes. Oba obrazy vznikly v Rubensově dílně s pravděpodobným podílem mistra, jsou mimořádně kvalitní a výjimečně dobře dochované," řekl tehdy kurátor sbírky starého umění Petr Tomášek.

V Moravské galerii si zájemci mohou stále prohlédnout výstavy ke 100. výročí narození grafického designéra Jana Rajlicha, které byly prodlouženy do 8. srpna.

Umělecká skupina Rafani představí novou "epizodu" své seriálové výstavy s názvem S21E03: Hranice na vernisáži 20. května v atriu Pražákova paláce. "Bude se zabývat společenskými hranicemi danými ekonomickou situací a představou o sobě samých vzhledem k těm druhým," avizují pořadatelé.

V Pražákově paláci vznikla také nová intervence do stálé expozice Art is Here, která představuje českou modernu a meziválečnou avantgardu. Autorem práce nazvané Staré kresby je Petr Veselý.

Do 30. května je v knihovně prodloužena výstava Nejkrásnější české knihy roku 2019, kde si návštěvníci mohou prolistovat knihy jako Jdi na venkov!, Možnosti milostného románu od Jana Němce nebo učebnici Jak to ruplo o událostech roku 1989.

Jurkovičova vila bude přístupná od 27. května, kdy se zde koná zahájení výstavy Eduarda Herrmanna a Matěje Coufala, nedávno oceněných titulem Grand designéři na cenách Czech Grand Design.

Pro přehlídku nazvanou Design In You navrhli, vyrobili a nainstalovali "několik objektů denní potřeby, které budou vstupovat do dialogu s Jurkovičem i jeho vilou", slibují organizátoři. Podle nich si designéři pohrávají se zkratkou DIY - do it yourself čili vyrob si sám. Odráží jejich přesvědčení, že i když člověk nemá ekonomický důvod vyrábět si věci sám pro sebe, užitím postupů DIY může získat užitečný nadhled.

Muzeum Josefa Hoffmanna v Brtnici, které také spravuje Moravská galerie, čeká s otevřením na příznivější situaci spojenou s vládními opatřeními.