Vyrob si lustr. Hlavní cenu Czech Grand Design získali designéři Herrmann & Coufal

Letošními grand designéry, tedy absolutními vítězi napříč kategoriemi cen Czech Grand Design, se stala dvojice Eduard Herrmann a Matěj Coufal. Porotu zaujali mimo jiné spoluprací s obchodním řetězcem Hornbach, pro který navrhli kolekci tří svítidel respektující zásady do it yourself, tedy vyrob si sám.

V průběhu středečního ceremoniálu, který vysílala stanice ČT art, zazněla jména vítězů také v dalších osmi kategoriích. Herrmann s Coufalem opanovali ještě oblast Design roku. Nejlepším módním designérem se stal Jakub Polanka, v kategorii šperku byl oceněn Zdeněk Vacek a například titul grafický designér roku obdrželo studio 20YY Designers za vizuální identitu pro vznikající Muzeum literatury v Praze. Do síně slávy vstoupil designér, architekt a bývalý rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Jiří Pelcl. Porota vyzdvihla duo Herrmann & Coufal také za návrh minimalistického závěsného svítidla Capsule pro českou značku Lucis. | Foto: Czech Grand Design "Krása nemusí být povrchová, ale schovaná ve smyslu věci anebo v důmyslné konstrukci," myslí si vítězná dvojice. Na internetu zveřejnila tři instruktážní videa s návodem, jak sestrojit svítilny nazvané Tension a Balance i lustr Lift. "Společným jmenovatelem všech tří lamp je jejich jednoduchý design, dostupný materiál a přiměřená pracnost," popisují své návrhy Coufal s Herrmannem. Při vymýšlení počítali s tím, že amatérští konstruktéři mají k dispozici minimální počet nástrojů a zkušeností. Jejich práce upoutá snadným a ladným mechanickým pohybem, jakým lze měnit směr svícení. Je možné osvítit celou místnost, nebo svítit bodově, v případě lustru pak světlo koncentrovaně zacílit. Lampa Tension připomíná rybářský prut: proti sobě se napíná kabel a ocelový drát. Celá soustava je zatížena betonovou dlaždicí. Lustr Lift rozevírá jako deštník tolik ramen zakončených žárovkou, kolik si tam zákazník umístí. "Ke každému návrhu jsme došli sérií pokusů a omylů," říkají návrháři, fanoušci postupu do it yourself. "Vlastnoručně vyrobené věci jsou s námi svázané. Raději je opravíme než vyměníme." Lustr Lift od dua Herrmann & Coufal rozevírá jako deštník tolik ramen, zakončených žárovkou, kolik si tam zákazník umístí. | Video: Hornbach Eduard Herrmann a Matěj Coufal pocházejí z Brna, poznali se ale teprve v Praze při studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. V hlavním městě mají šest let i ateliér. Podle svých slov navazují na dílo Victora Papanka a Jamese Hennesseyho, autorů knihy Nomadic Furniture. Takzvaný nomádský nábytek je podle nich odpovědí na časté stěhování moderního člověka, který potřebuje nábytek rozebírat a zase ho ve stejné kvalitě složit a používat. Dvojice Herrmann a Coufal má za sebou i několik prací ve veřejném prostoru. Uherské Hradiště si u nich objednalo kompletní informační systém města, několik let spolupracují s výrobcem mobiliářů Mmcité. Společně osadili pražskou náplavku odpadkovými koši. Jsou autory "české" ocelové lavičky Steps, kterou navrhli pro Štrasburk. Umístěná je vedle budovy Evropského parlamentu a reprezentuje Českou republiku v sousedství dalších návrhů designérů ze všech 28 členských zemí Evropské unie. Související Úvahy nad výkopy. Umělec Alt fotografoval potrubí a kabely, vydal o tom knihu O některou z cen Czech Grand Design letos usilovalo 84 tvůrců a firem s díly z oblasti produktového designu, módy, šperku, fotografie, ilustrace a grafického designu. Vítěze vybrala ve tříkolovém hlasování Akademie designu České republiky, již aktuálně tvoří 68 významných českých i zahraničních kurátorů a odborníků. Druhý rok po sobě se vyhlášení vítězů muselo obejít bez diváků. Vzhledem k trvajícím opatřením proti pandemii koronaviru proběhlo pouze na televizních obrazovkách. Přímý přenos oživoval televizní film v režii Tomáše Luňáka o českém designu v roce 2020. Ze studia České televize ceremoniálem provázeli herci a muzikanti z formace Mutanti hledaj východisko Jan Vejražka a Jiří Konvalinka. Vítězové cen Czech Grand Design 2021 Absolutní vítězi, Grand designéři roku - Cena Erste Premier: Herrmann & Coufal Designér roku - Cena Ministerstva kultury ČR: Herrmann & Coufal / svítidla Lift, Tension a Balance DIY projekt (Hornbach), svítidlo Capsule (Lucis), skříňka Roletta (FUTURO) Módní designér roku: Jakub Polanka / kolekce F/W 2020, kolekce S/S 2021 Designér šperku roku: Zdeněk Vacek / kolekce Báze Grafický designér roku: 20YY designers / vizuální identita pro Muzeum literatury Fotograf roku: Shotby.us / fotografie pro šperkařský editorial pro Dolce vita, fotografie pro Prague Pride, editorial pro Swarm Mag, portrét pro Katarzia a fotografie pro Project Sapience Ilustrátor roku: Veronika Vlková, Jan Šrámek / ilustrace pro knihu Apolenka z modrotisku (Romana Košutková, Galerie výtvarného umění v Hodoníně) Výrobce roku - Cena Design pro export: Tkalcovna Kubák / kolekce dek, plédů, koberců, ložního povlečení (Durch Duo), textilní produkty (IHOR) Objev roku: Lappa studio / akustické panely Eclipse Do Síně slávy byl uveden: Jiří Pelcl