Kdo dostane Zaorálkovu výjimku. Galerie musí žádat ministerstvo i hygieniky

Za neplatiče alimentů bude výživné na děti platit stát, který je bude po dlužnících vymáhat. Senát to ve středu schválil. Úřady práce budou na nezaopatřené dítě vyplácet maximálně 3000 korun měsíčně, a to nejvýše dva roky. Státní pokladnu to bude stát zhruba miliardu korun ročně. Zákon nyní dostane k podpisu prezident.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) uvedla že náhradní výživné se týká odhadem 24.000 nezaopatřených dětí. Přesnější počet by měla přinést evidence, s níž zákon počítá. Částka byla podle ministryně zvolena kvůli tomu, že výživné se pohybuje nejčastěji mezi 2500 až 2900 Kč měsíčně. Minimální výživné by mělo do budoucna činit 1000 korun, uvedla