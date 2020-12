Aukce děl Díaze či Bolfa podpořila umělce v nouzi, výtěžek zdvojnásobí banka

Přes milion korun vynesla v neděli charitativní on-line aukce Umělci umělcům, ve které svá díla nabídlo přes 40 předních autorů. Z ceny vydražených prací odečtou 20 procent, která solidárně nechají v nově založeném fondu Luc Art. Odtud budou peníze následně přerozděleny formou stipendií umělcům, kteří se ocitli v nouzi kvůli opatřením proti šíření koronaviru.

Nejdražším dílem aukce se stal objekt Federica Díaze, prodaný za 450 tisíc korun.

I když ze 49 položek se jich vydražilo pouze 12, které do fondu přinesou 215 tisíc korun, jeho zakladatelka a organizátorka dražby, pražská galeristka Lucie Drdová, je spokojená. Den po skončení aukce jí spolupořádající J&T Banka, jež hradila veškeré náklady dražby, slíbila, že částku získanou pro umělce v nouzi zdvojnásobí na 430 tisíc korun.

Rychlé peníze

"Jsem vděčná, že záměr podpořili jak umělci, tak sběratelé, ale i 'prvodražitelé'. Vždy by se dalo získat víc, ale neměla jsem konkrétní představu, kolik bychom měli získat," říká Lucie Drdová, jež sama žádné umění dosud nedražila.

Nadační fond Luc Art, který před měsícem založila s fundraiserkou Janou Bukvovou, se má stát mecenášem českých umělců. Ty chce propojovat se zahraničními projekty a podporovat jejich rozvoj.

Původně měla být aukce jednorázová. Rychlost, s níž se podařilo získat prostředky na pomoc umělcům, ale předsevzetí galeristky zviklala. "Možná že bychom aukci někdy zopakovali," připouští.

V aukci Umělci umělcům se prodala jen čtvrtina nabízených děl, všechna až na jednu výjimku za vyvolávací ceny.

Stranou zájmu překvapivě zůstaly práce nejznámějších a ve světě oceňovaných autorů, například malby od Jiřího Kovandy či Václava Stratila, plastika Ronyho Plesla, objekt Krištofa Kintery nebo dvě díla Mileny Dopitové. Až na Kovandu šlo o položky, jejichž vyvolávací cena výrazně přesahovala 100 tisíc korun.

"Sběratelé si očividně uvědomovali, že od těchto jmen jsme získali vysoce kvalitní díla, která by byla vhodnou investicí. Například Duše růže od Mileny Dopitové nebo Krucifix od Václava Stratila jsou doslova díla do institucionálních sbírek," myslí si galeristka.

Dražitelé však oceňovali spíše ty, které neznali, jako Elišku Konečnou nebo Terezu Příhodovou-Štětinovou, jejíž sochu Boží ruka zájemce vydražil za 70 tisíc korun, případně Jakuba Chomu, jehož dvoumetrový obraz se prodal rovněž za 70 tisíc.

Ocelová plastika Tomáše Roubala nazvaná Fear byla vydražena dokonce za 90 tisíc.

Vzorovaný svetr

Jedinou položkou aukce, která měla dva příhozy, byl fotogram od Aleksandry Vajd nazvaný Self-sacrifice for an Ideal ze série The Thirty-Six Dramatic Situations. Prodán byl za 65 tisíc korun.

Nového majitele získala v aukci za 70 tisíc také bezejmenná barevná fotografie židle od Hynka Alta nebo obraz Ve vzorovaném svetru od Josefa Bolfa, prodaný za 75 tisíc korun.

Černobílou fotografii z roku 1990 od dvojice Lukáš Jasanský a Martin Polák si zájemce odnesl za 50 tisíc korun.

Pouze objekt Outside Itself No. 6 od Federica Díaze překročil stotisícovou hranici, prodán byl za 450 tisíc korun. Jde o fragment instalace tvořené tisíci černými kuličkami, již sestavil robot a kterou umělec představil na Benátském bienále v roce 2011.

Galeristka, která provozuje pražskou Drdova Gallery, sice podle zájmu sběratelů v průběhu předaukční výstavy očekávala, že nového majitele najde víc položek, z výtěžku má ale radost. Stejně jako umělci, se kterými po aukci mluvila, je vděčná, že banka zdvojnásobí část výtěžku určenou pro nadační fond.

"Dát dohromady kvalitní kolekci děl nemusí tedy nutně znamenat, že se prodá," shrnuje Lucie Drdová svou první zkušenost s pořádáním aukce. Její nadační fond Luc Art brzy vypíše výzvu na umělecká stipendia.