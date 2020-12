Kdo dostane Zaorálkovu výjimku. Galerie musí žádat ministerstvo i hygieniky

Za naprosto nepochopitelnou označuje ředitel Alšovy jihočeské galerie výjimku, kterou vyjednal ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD pro výstavy ve vybraných galeriích a muzeích. S pátečním přechodem Česka do vyššího stupně protiepidemického systému by měly zavřít všechny, nakonec však zůstanou otevřené výstavy Rembrandta a Slunečních králů v Praze, a to díky zahraničním zápůjčkám.