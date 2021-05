Cesta kralíčí norou a svítící stromy. Výstava vede rodiče i děti do fantaskního světa

V plzeňském areálu Depo2015 toto úterý začala dlouho připravovaná výstava nazvaná Blik Blik Tajuplný les. Na 450 metrech čtverečních propojuje digitální umění a technologie s hrou a rodinnou zábavou. Tucet interaktivních instalací od českých tvůrců přenáší diváka do kouzelného lesa plného pohádkové atmosféry, fantazie, hry, světel, stínů a zvuků.

"Celou expozici jsme pojali jako cestu, kterou se z reálného prostředí dostanete do různých lesních světů, z nichž každý má svůj příběh a atmosféru," popisuje Jan Štěpán, programový ředitel Depa2015, což je přestavěná bývalá vozovna městských dopravních podniků.

Návštěvníci výstavy podobně jako Alenka v říši divů vstoupí králičí norou do fantaskního světa. Ocitnou se na dně rybníka, objeví tajemství začarovaných tůněk a svítících programovatelných stromů, ovládnou kouzlo Ubrousku, prostři se, projdou krajinou jako z filmu Avatar nebo se ztratí v psychedelickém pralese.

Děti po příchodu dostanou magické hůlky, jimiž mohou oživovat různé části expozice. Nechybí videomappingová skluzavka a světelné nebo zvukové instalace. Po dalším uvolnění koronavirových opatření se samostatnou atrakcí stane rodinná úniková hra nazvaná Zdrhni bábě!.

"Les pro nás představuje něco skrytého a tajuplného, co postupně objevujeme. Prostředí s tajemstvím, které v člověku probouzí představivost a tvořivost," říká Štěpán z Depa2015. "Naším cílem je, aby se návštěvníci po procházce naší výstavou více dívali kolem sebe a přemýšleli o tom, co není na první pohled vidět. Chceme upozornit na to, že o les je třeba se starat nejenom jako o nenahraditelný ekosystém, ale i kvůli tomu, co v nás probouzí a vyvolává," dodává programový ředitel.

Podle něj je přehlídka určena dětem a užijí si ji také dospělí. "Jsou v ní umístěny interaktivní prolézačky a světelné hry pro ty nejmenší i prvky, které určitě zaujmou i dospělé," zmiňuje. Jedná se například o mechanické a magnetické ovládací prvky, laserové či infračervené trasování pohybu nebo interaktivní rybářské pruty.

Na projektu spolupracovala studia Initi Interactive, Kashmir a Multilab z plzeňské Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity nebo světelný designér Luboš Zbranek.

Výstava je přístupná v úterý a čtvrtek od 14 do 18 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 18 hodin. V dalších měsících chtějí pořadatelé návštěvní dobu rozšířit.

Prostor je bezbariérový, přístupný také s kočárkem. Všichni musí mít zakryté dýchací cesty respirátorem nebo nanorouškou a vydezinfikovat si ruce. Návštěvník nebo rodina ke vstupence při odchodu dostanou sáček s květinovou travní směsí, kterou mohou doma zasít.

Výstava potrvá do 31. srpna a navazuje na loňský projekt Blik Blik Digitální hřiště, který vznikl jako náhrada za tradiční festival světla Blik Blik. Akce, kterou před pandemií navštěvovaly desítky tisíc lidí, se teď už podruhé nemohla konat kvůli opatřením proti šíření koronaviru.

"Protože ani letos nebude možné uskutečnit festival v původní podobě v ulicích Plzně, představuje tato expozice jednu z mála příležitostí, jak u nás prezentovat světelné a audiovizuální umění od špičkových tvůrců," uzavírá Jan Štěpán.