Muzeum umění Olomouc zakoupilo do sbírek Vasarelyho plastiku

Malý vrtulník Ingenuity americké vesmírné agentury NASA má v pátek na Marsu naplánovaný svůj pátý let, při němž vystoupá výš než doposud a přistane na jiném místě. Na svém webu o tom informuje Laboratoř tryskového pohonu (JPL), která má v NASA na starosti mimo jiné program robotického vozítka Perseverance včetně testování Ingenuity. Data o zkoušce očekává v sobotu půldruhé hodiny po půlnoci.

Stroj má opět vzlétnout do pětimetrové výšky a letět ve stejné dráze jako při předchozím testu, a to až do vzdálenosti 129 metrů. Místo otočky a návratu ale vystoupá do deseti metrů, pořídí barevné i černobílé fotografie oblasti a poté přistane. Celý tento let má trvat 110 vteřin. "Až dosedne na svém novém místě, zahájíme novou demonstrační fázi - takovou, při níž předvedeme, co tato nová technika může udělat, aby pomohla dalším misím na cestě," sdělila JPL.