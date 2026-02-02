Trump ohlásil uzavření Kennedyho centra. Bude se dva roky rekonstruovat

V Kennedyho centru se zhruba po dva roky kvůli rekonstrukci nebudou konat žádné akce. Oznámil to v neděli večer na své sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump, který se loni jmenoval předsedou této významné kulturní instituce ve Washingtonu. Národní kulturní centrum má být uzavřeno od 4. července, kdy Spojné státy budou slavit 250. výročí nezávislosti.
"Toto důležité rozhodnutí, založené na podnětech mnoha vysoce respektovaných odborníků, promění vyčerpané, rozbité a zchátralé centrum, které je již mnoho let ve špatném stavu, a to jak finančně, tak strukturálně, ve světovou baštu umění, hudby a zábavy," napsal Trump ve svém příspěvku.
Trump oznámil svůj plán několik dní poté, co byl v Kennedyho centru ve slavnostní premiéře uveden dokumentární film Melania o první dámě USA. Šéf Bílého domu zdůraznil, že návrh podléhá schválení správní radou Kennedyho centra.
Trump přitom loni v únoru odvolal členy správní rady Kennedyho centra, jmenované bývalým prezidentem Joem Bidenem, a jmenoval sám sebe jejím předsedou. Na post prozatímního ředitele instituce poté jmenoval bývalého šéfa tajných služeb a svého dlouholetého poradce Richarda Grenella. Ve správní radě zasedly také manželka viceprezidenta J. D. Vance Usha Vanceová či ministryně spravedlnosti Pam Bondiová. Instituci s oficiálním názvem Centrum Johna F. Kennedyho pro múzická umění Trump nechal v prosinci přejmenovat na Trumpovo-Kennedyho centrum.
Kulturní středisko zaměřené na různé druhy múzických umění, jako jsou divadlo, tanec, klasická huba, jazz či pop, neslo jméno zavražděného demokratického prezidenta Kennedyho. Nový oficiální název zní Pamětní centrum Donalda J. Trumpa a Johna F. Kennedyho pro múzická umění. Demokraté poukazují na to, že původní název centra byl stanoven Kongresem, a tvrdí, že Trumpovo přejmenování je právně neplatné. Kennedyho rodina odsoudila přejmenování jako podkopávání odkazu někdejšího prezidenta.
Někteří přední umělci v poslední době zrušili svá vystoupení v Kennedyho centru, naposledy skladatel Philip Glass, který oznámil své rozhodnutí stáhnout světovou premiéru své Symfonie č. 15 Lincoln. Prohlásil, že hodnoty centra jsou dnes v "přímém rozporu" s poselstvím tohoto díla.
Komunisté ji otrávili, vzali i peníze od sponzora. Příběh Češky, která chtěla dobýt svět
V roce 1984 si splnila dětský sen. Na olympijských hrách v Sarajevu získala ve sjezdu bronzovou medaili. Navzdory klackům, které jí pod nohy házel tehdejší režim. "Vzali mi i peníze, které jsem za medaili měla slíbené od sponzora," vzpomíná v rozhovoru pro Aktuálně.cz jedna z nejlepších alpských lyžařek československé historie Olga Charvátová-Křížová.
"Hodiny soudného dne tikají a zrychlují." Medveděv varuje, že svět má být znepokojen
Svět by měl být znepokojen, pokud 5. února bez náhrady vyprší smlouva Nový START, která Rusku a Spojeným státům stanovuje limity na strategické jaderné zbraně a jejich nosiče. Prohlásil to místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv, napsala dnes agentura Reuters.
Zemětřesení, tsunami, Fukušima. 15 let od katastrofy, která otřásla světem
Odpoledne 11. března 2011 se přesně ve 14:46 zastavil čas. Proč? Zemětřesení otřáslo celou planetou, ale Japonsko to schytalo nejvíc. Tsunami vysoká až 40 metrů smetla pobřežní města z mapy. Bilance: téměř 20 tisíc mrtvých a havárie Fukušimy. Letos od katastrofy, která změnila zemi vycházejícího slunce a ukázala sílu přírody i odolnost lidstva, uplyne 15 let. A ze záběrů z místa mrazí dodnes.
Toto se v ODS ani jinde v opozici líbit nebude. Mladý lidovec řekl, co dělají špatně
Sotva favorit na nového předsedu KDU-ČSL Jan Grolich minulý týden oznámil úmysl vést lidovce, vzápětí kritizoval nynější opoziční strany. V rozhovoru pro Aktuálně.cz sdělil, co podle něj dělají špatně, a vyjádřil naději, že by jeho strana mohla být opoziční jedničkou. Zároveň nastínil, že by kabinet Andreje Babiše (ANO) mohla vystřídat vláda úředníků.
ŽIVĚRusko pokračuje v útocích na ukrajinskou energetiku. O míru se bude jednat ve středu, oznámil Zelenskyj
Ruský dronový útok v noci na neděli zabil v Dnipru dva lidi, uvedl na Telegramu náčelník vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Moskva útočí hlavně na dopravu a energetiku, napsal na síti X prezident Volodymyr Zelenskyj. Pak připsal, že další kolo mírových rozhovorů mezi USA, Ukrajinou a Ruskem se uskuteční v Abú Dhabí 4. a 5. února; další kolo jednání se ovšem mělo konat dnes.