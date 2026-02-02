Přeskočit na obsah
Benative
2. 2. Nela
Kultura

Trump ohlásil uzavření Kennedyho centra. Bude se dva roky rekonstruovat

ČTK

V Kennedyho centru se zhruba po dva roky kvůli rekonstrukci nebudou konat žádné akce. Oznámil to v neděli večer na své sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump, který se loni jmenoval předsedou této významné kulturní instituce ve Washingtonu. Národní kulturní centrum má být uzavřeno od 4. července, kdy Spojné státy budou slavit 250. výročí nezávislosti.

Kennedyho centrum ve Washingtonu. Trump loni v únoru odvolal členy správní rady tohoto kulturního střediska a jmenoval sám sebe jejím předsedou.Foto: Profimedia
"Toto důležité rozhodnutí, založené na podnětech mnoha vysoce respektovaných odborníků, promění vyčerpané, rozbité a zchátralé centrum, které je již mnoho let ve špatném stavu, a to jak finančně, tak strukturálně, ve světovou baštu umění, hudby a zábavy," napsal Trump ve svém příspěvku.

Trump oznámil svůj plán několik dní poté, co byl v Kennedyho centru ve slavnostní premiéře uveden dokumentární film Melania o první dámě USA. Šéf Bílého domu zdůraznil, že návrh podléhá schválení správní radou Kennedyho centra.

Trump přitom loni v únoru odvolal členy správní rady Kennedyho centra, jmenované bývalým prezidentem Joem Bidenem, a jmenoval sám sebe jejím předsedou. Na post prozatímního ředitele instituce poté jmenoval bývalého šéfa tajných služeb a svého dlouholetého poradce Richarda Grenella. Ve správní radě zasedly také manželka viceprezidenta J. D. Vance Usha Vanceová či ministryně spravedlnosti Pam Bondiová. Instituci s oficiálním názvem Centrum Johna F. Kennedyho pro múzická umění Trump nechal v prosinci přejmenovat na Trumpovo-Kennedyho centrum.

Kulturní středisko zaměřené na různé druhy múzických umění, jako jsou divadlo, tanec, klasická huba, jazz či pop, neslo jméno zavražděného demokratického prezidenta Kennedyho. Nový oficiální název zní Pamětní centrum Donalda J. Trumpa a Johna F. Kennedyho pro múzická umění. Demokraté poukazují na to, že původní název centra byl stanoven Kongresem, a tvrdí, že Trumpovo přejmenování je právně neplatné. Kennedyho rodina odsoudila přejmenování jako podkopávání odkazu někdejšího prezidenta.

Někteří přední umělci v poslední době zrušili svá vystoupení v Kennedyho centru, naposledy skladatel Philip Glass, který oznámil své rozhodnutí stáhnout světovou premiéru své Symfonie č. 15 Lincoln. Prohlásil, že hodnoty centra jsou dnes v "přímém rozporu" s poselstvím tohoto díla.

