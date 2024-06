Další seriál nevydržel. HBO ruší krimi o japonské mafii Tokyo Vice

Po dvou sezonách televize HBO ukončila kriminální drama Tokyo Vice, které očima mladého novináře z USA nahlíželo do tokijského podsvětí koncem 90. let minulého století. V první americké sérii kompletně natočené v Japonsku účinkovali Ansel Elgort a Ken Watanabe, oba hvězdní herci v minulosti nominovaní na Zlatý glóbus.

Ansel Elgort ztvárnil Jake Adelsteina, který był jako první cizinec a běloch přijat do japonských novin. | Foto: James Lisle

Zrušení seriálu podle serveru Variety.com oznámili tvůrci na sobotní konferenci v Los Angeles. Té se kromě autorů Tokyo Vice, jimiž jsou J. T. Rogers a Alan Poul, zúčastnila také Sarah Aubrey, šéfka programu videotéky Max dříve známé jako HBO Max.

Rozhodnutí skončit po druhé řadě, která vyvrcholila v dubnu, považuje za přirozené. Podle ní scenáristé napříč dvěma sezonami mohli dostatečně vyklenout vývojový oblouk jednotlivých postav. "Bylo skvělé moci vyprávět příběh na ploše dvou řad," přitakal Rogers.

Ten přitom ještě krátce po odvysílání poslední epizody druhé řady v dubnu avizoval, že má vymyšlenou "silnou linku" pro třetí řadu a její scénář nosí v hlavě. Firma ale o další pokračování nestála.

Krátce před sobotní konferencí tvůrci vydali společné prohlášení, v němž oznámili, že Tokyo Vice končí, a poděkovali videotéce Max za podporu. "V uplynulých pěti letech nám umožnila vyprávět náš příběh. Ve všem nás podporovala. Nejenže nám dovolila natočit dvě řady, ale umožnila nám dát té první otevřený konec a kývla i na naši prosbu o dvě extra epizody, abychom to mohli udělat přesně tak, jak jsme zamýšleli," uvedli autoři.

Zároveň nevyloučili, že by se k osudům protagonistů jednou mohli vrátit. "Víme, že je ještě co vyprávět. Uvidíme, co přinese budoucnost," naznačili Rogers s Poulem.

Jak připomíná web Deadline.com, Tokyo Vice bylo volně inspirované osudem idealistického amerického novináře Jakea Adelsteina, který se v Japonsku 90. let minulého století stal prvním cizincem a bělochem přijatým do tamních novin. V nich jako investigativní reportér začal pokrývat kauzy týkající se tokijského podsvětí, s čímž hrdinovi v podání Ansela Elgorta v seriálu pomáhá detektiv hraný Kenem Watanabem.

Seriál pomohl odstartovat známý režisér Michael Mann. První řada vznikala za pandemie koronaviru, premiéru měla v roce 2022. Tu druhou videotéka Max uvedla začátkem letošního roku.

"Propletené příběhy několika postav hledajících smysluplnou životní náplň nabízí primárně řez různými vrstvami japonské společnosti, ne napínavou akci," napsal o seriálu kritik Martin Šrajer.

Podle webu The Hollywood Reporter se Tokyo Vice nyní zařadilo mezi stále početnější skupinu seriálů, které doplácí na současnou situaci trhu s videotékami. Ty po několika letech strmého růstu umocněného pandemií, kdy lidé nemohli do kin a dívali se na filmy i seriály doma, přestávají rychle nabírat velké počty nových předplatitelů.

S ohledem na skromnější vyhlídky do budoucnosti tak akcionáři tlačí streamovací služby k rychlejšímu dosažení ziskovosti, což jejich management nutí hledat úspory. Vedení firem proto pečlivě zvažuje, do čeho investovat peníze.

Jen videotéka Max v poslední době ukončila seriály Idol, Letuška, Westworld, Lakers: Vzestup dynastie, Holky z autobusu, Julia nebo Vlajka smrti. Konkurenční Apple čerstvě oznámil, že nenatočí druhou řadu sci-fi thrilleru Konstelace s herečkou Noomi Rapace v hlavní roli. Netflix se zase rozhodl nepokračovat v sériích 1899, Ratchedová, Světlo a stíny nebo Bratři Sunovi, kde hrála oscarová hvězda Michelle Yeoh.

O japonskou tematiku nicméně západní diváci zájem mají. Streamovací platforma Disney+ nedávno zaznamenala úspěch s historickým dobovým seriálem Šógun. Ten měl tak vysokou sledovanost, že se navzdory původním plánům naopak dočká druhé, a dokonce i třetí řady, napsal časopis Vanity Fair.

Video: Trailer z druhé řady seriálu Tokyo Vice