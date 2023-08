Naposledy kvůli nim fanynky nocovaly na dlažbě. Do Prahy přijedou The 1975

Po osmi letech do Prahy, avšak po necelém roce do Česka zavítá anglická kapela The 1975. Letos byla jednou z hvězd královéhradeckého festivalu Rock for People, příští rok ji jeho pořadatelé pozvou do metropole. Sestava vystoupí 14. března v holešovické Sportovní hale Fortuna.

Vstupenky budou v prodeji od příštího pátku 8. září v sítích GoOut a Ticketportal, oznámili ve čtvrtek organizátoři. Akce se koná pod hlavičkou série Rock for People Concerts.

Britská kytarová sestava dvakrát nominovaná na americkou Grammy míchá pop s rockem a prvky nejrůznějších žánrů, od synthpopu po britpop 90. let minulého století. Také příští rok bude na koncertech zřejmě zařazovat písně z loňské desky Being Funny in a Foreign Language. "The 1975 lze chápat jako silně generační kapelu, jeden čas se o nich psalo jako o nejmilovanější i nejnenáviděnější sestavě světa. Patří už do generace popových hvězd, jejichž tvorbu lidé konzumují primárně přes internet," napsalo Aktuálně.cz.

Podle Hospodářských novin je největší předností sestavy bezprostřední osobnost frontmana Matthewa Healyho, který na prvních koncertech svlečený do půl těla pokuřoval z cigaret, jež si bral od fanoušků v prvních řadách. Bezděčně tím ztělesňoval image bohémů, kterým v hudebním přístupu i tvorbě projde kdejaká drzost.

Také letos v Hradci Králové frontmana vyhlížely křičící fanynky. Do filmově zařízených kulis na pódiu Rock for People přišel oblečený v lékařském plášti, v obličeji nedbalé strniště, na hlavě sluchátka. Při druhé písni si zapálil cigaretu a na piano odložil láhev červeného vína, ze které v průběhu koncertu upíjel. Chvílemi usedal do zeleně polstrovaného retro křesla. "Vypadá to jako sitkom o nešťastné lásce. V hlavní roli Healy, v podvědomí zní znělka seriálu Přátelé," popsalo Aktuálně.cz koncert, jehož součástí byla frontmanova herecká etuda doktora, jenž zlomené srdce léčí alkoholem.

Na poslední desce The 1975 hraje stěžejní roli láska. "Jsou tu typické zamilované písně zahloubané do protějšku, hudebně jen skromně doprovázené. Láska je zde cestou, jak lépe pochopit sebe sama, odrazit vlastní já od kontaktu s druhým," napsalo o ní Aktuálně.cz.

The 1975 naposledy koncertovali v létě 2017 v pražském Foru Karlín. Před ním některé fanynky čekaly s matracemi a dekami až 20 hodin. Koncert začal v pondělí večer, první zájemkyně ale dorazily už v neděli a nocovaly na dlažbě před koncertním sálem.

Video: The 1975 - Looking For Somebody To Love