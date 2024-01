Mrtví jsou pořád s námi. V nové řadě Temného případu se zjevují na Aljašce

Když Issa López vymýšlela čtvrtou řadu detektivního seriálu Temný případ, představovala si ji v úplně jiné části USA než Louisianě, Los Angeles nebo Arkansasu, kam byly zasazené tři předešlé série. "Když jsem si vybrala Arktidu, všechno do sebe začalo zapadat," popisuje filmařka, jak se zrodilo dějiště příběhu: fiktivní městečko Ennis na Aljašce.

Jak píše agentura AP, mexická režisérka napsala a režírovala všech šest epizod. Ta druhá ve videotéce HBO Max přibyla v noci na pondělí.

Na novém Temném případu s podtitulem Noční krajina filmařka pracovala "v nejtemnější fázi pandemie" koronaviru, což možná přispělo k tomu, že se tato detektivka točí okolo osamění a ztráty. Obě hrdinky, policistky Liz Danvers hraná Jodie Foster a Evangeline Navarro v podání Kali Reis, přišly o své nejbližší. V seriálu odehrávajícím se za polární noci řeší záhadné zmizení vědců z izolované výzkumné stanice. Zároveň se vracejí k nevyřešené vraždě environmentální aktivistky a porodní asistentky inuitského původu.

Autorka seriálu Issa López má přitom k Aljašce daleko. Vyrůstala v historické čtvrti Mexico City zvané Tlatelolco. "Bez peněz, v dost bláznivé situaci, kdy mi dalo zabrat, abych vůbec přežila," vypráví.

V seriálu ale zpracovala témata, která jsou její rodné zemi blízká: násilí vůči ženám a policií častá neobjasněná zmizení původních obyvatel. "Domorodí Američané jsou obecně ve strašné situaci, kdy barva vaší pleti úzce souvisí s tím, jaké budete mít finanční možností, jakého dosáhnete vzdělání a co můžete čekat nejen od života, ale zjevně také od smrti," myslí si režisérka.

Obě protagonistky seriálu jsou s takovou situací obeznámené. Postava Evangeline Navarro má napůl dominikánské, napůl inuitské kořeny, zatímco Liz Danvers vychovává adoptivní inuitskou dceru.

Inuité obývají nejsevernější části Ameriky včetně Kanady a Aljašky. Seriál se konkrétně zaměřuje na eskymáky zvané Inupiati, kteří jsou v této oblasti dominantní, a na to, jaký vztah k ním mají bílí obyvatelé fiktivního města. "Chtěla jsem ukázat komunitu, kterou v televizi běžně nevidíme, a obecně část Ameriky, která nebývá příliš často zobrazovaná takhle realisticky," vysvětluje režisérka.

Podle ní novinku s prvními třemi řadami Temného případu spojují "dlouhé projížďky autem, rozhovory protagonistek na existenciální témata a obecně jejich zcela odlišné životní filosofie", jak řekla serveru Deadline.com.

Představitelka Liz, herečka Jodie Foster, však vnímá ještě jiný aspekt. "Pro mě je největší rozdíl oproti prvním třem řadám v tom, že obě policistky se umějí vcítít do kůže obětí," říká.

Kali Reis trvalo, než se s postavou Evangeline Navarro sžila. "Jako žena jiné než bílé barvy pleti jsem sama čelila policejní brutalitě. Byla jsem tedy přesně na opačné straně než Evangeline Navarro," vypráví sedmatřicetiletá profesionální boxerka částečně indiánského původu, která teprve nedávno odstartovala hereckou kariéru.

Čtvrtou řadu Temného případu kromě Jodie Foster a Issy López produkovali Barry Jenkins, představitelé hrdinů úvodní řady Woody Harrelson a Matthew McConaughey plus autor prvních tří sérií Nic Pizzolatto.

Přestože novinka se odehrává na Aljašce, štáb natáčel na Islandu. Úvodní znělku doprovází skladba zpěvačky Billie Eilish nazvaná Bury a Friend, v překladu Pohřbi kamaráda, která volně souvisí s kriminální zápletkou. Režisérka přiznává, že právě Billie Eilish, včetně této její písně z roku 2019, při psaní poslouchala. "Ale zase ne tak moc, abych ji uvedla jako jednu ze spoluautorek scénáře," žertuje.

Důležitým motivem příběhu je vztah místních k důlní společnosti ve městě Ennis. "Těžba je pro tyhle části Aljašky opravdu stěžejní. Neustále tam máte třetí plochy mezi rozvíjejícím se energetickým průmyslem a tím, jak poškozuje životní prostředí. Včetně těch jeho částí, bez nichž někteří v těchto končinách prostě nepřežijí," uvažuje režisérka.

Ta podle Deadline.com na Aljašce nějaký čas strávila. "Strávila jsem s místními dost častu na to, abych pochopila své postavy a tenhle kraj," ubezpečuje.

K jejím mexickým kořenům volně odkazuje poslední klíčová, lehce nadpřirozená linka seriálu: vztah živých k mrtvým. V některých scénách jako by vedle sebe koexistovali - například když hned v úvodní epizodě Rose hranou Fionou Shaw vede na místo činu její zemřelý manžel.

Issa López v tomto ohledu zmiňuje Den mrtvých, což je vždy na přelomu října a listopadu mexický svátek chápaný jako šťastné shledání živých s mrtvými.

"Nebylo, jak to udělat, aby to nebylo mexické. Ne že bych o to usilovala, ne že bych bývala byla chtěla natočit mexický seriál, ale prostě to tak dopadlo," krčí rameny režisérka. "Moje matka zemřela, když jsem byla hodně mladá. Nebylo to násilnou smrtí, ale nestihly jsme se rozloučit. Od té doby hluboce soucítím s lidmi a komunitami, které postihla ztráta. A zejména s ženami v jejich středu," doplňuje režisérka pro web Thewrap.com.

S její rodnou zemí nový Temný případ nakonec spojuje i "ta absolutní jistota každého Mexičana, že mrtví jsou pořád s námi".