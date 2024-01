Zázrak s příchutí kanibalismu. Film z Netflixu ukazuje známou katastrofu až moc jistě

Kamera hledí na fotogenické, zasněžené vrcholky jihoamerických And. Jejich velkolepost napovídá, že tady je lidem zapovězeno pobývat. Ani když se ve snímku režiséra J. A. Bayony nazvaném Sněžné bratrstvo do těchto míst mezi Uruguayem a Chile zřítí letadlo plné lidí, nepřestanou hřebeny hor oslňovat uhrančivou krásou.

Film, jehož premiérou slavnostně skončil 80. ročník benátského festivalu a který lze nově vidět na Netflixu, vznikl podle skutečné události. Měla parametry zázraku.

Letadlo vezoucí členy a fanoušky ragbyového týmu z uruguayského Montevidea na přátelský zápas do Chile se roku 1972 rozlomilo o jeden z andských vrcholků. Uprostřed sněhové pustiny vrak poskytl úkryt 27 přeživším ze 45 cestujících. Mnozí nejenže přežili pád, ale v nehostinných podmínkách přečkali další ještě více než dva měsíce, konkrétně 72 dní. Jejich příběh už dříve inspiroval film s hercem Ethanem Hawkem, jeden pamětník ho odvyprávěl v také česky vydané knize.

Španělský režisér Bayona se po nepříliš úspěšném angažmá u hollywoodské ságy Jurský svět pustil do mnohem realističtějšího a ambicióznějšího filmu. Jeho 144 minut dlouhý opus hledí do míst, kde už na Boha ani zázraky nelze věřit. A ukazuje, že přeživší se po dnech strádání odhodlají dopomoci zázraku těmi nejextrémnějšími prostředky. Mimo jiné pojídáním mrtvých kamarádů.

Filmaře musí vždy provázet otázka, jak přistupovat k podobné látce ze skutečnosti. Bayona v mnoha ohledech postupoval důsledně. Byť většinu snímku natočil ve španělském pohoří Sierra Nevada, štáb byl i přímo na místě nehody, kde mimo jiné nahrával zvuky.

Právě rekonstrukce pádu letadla a některých dalších fatálních událostí stojí na autenticky působících zvukových efektech. Samotné naturalistické zachycení katastrofy, během níž se lidské tváře deformují a končetiny praskají, je zdrcující, aniž by přehnaně ulpívalo na drastických detailech.

Podobně přesvědčivě tvůrci vykreslují klaustrofobní prostor letadla, které se stává jediným úkrytem před nočními teplotami a kde se k sobě lidé tisknou ve snaze přežít první noc.

Sněžné bratrstvo dlouho funguje jako dobře vystavěný thriller o přežití. Okamžiky deprese a skepse mísí s radostnějšími chvilkami, kdy po pár týdnech přes den vysvitne slunce tak silně, že mladíci do půl těla kutají ve sněhu, vyhrabávají součástky a vyrábějí všemožná nouzová udělátka, která jim mohou pomoci v nouzových podmínkách.

Vedle střídání nálad snímkem prostupuje otázka: nakolik lze ospravedlnit kanibalismus, když jiná cesta k přežití nevede? A tady se Bayonovo vyprávění - rámované vypravěčským hlasem jednoho z protagonistů - láme.

Přes řemeslnou zručnost zůstává za filmem pachuť prázdnoty. Jako by i ve španělsko-uruguayské koprodukci režisér spoléhal na příliš přesný hollywoodský vzorec, dostatečně vkusný a uměřený, aby mohl zakončit nejstarší kinematografický festival světa, dávkující patos v povolených poměrech, aby podívaná nesklouzla ke kýči.

Jenže za těmi pár modlitbami a dialogy na téma, kdy a koho lze sníst, jako by už nebylo nic než přesně dávkované napětí a sázka na žánrové jistoty. Tu ještě stvrzuje hudba vyhledávaného autora soundtracků Michaela Giacchina.

Herci prošli náročným natáčením, někteří kvůli roli zhubli i dvacet kilo a pohled na jejich vyzáblá, špinavá těla občas bolí, ať už jde o reálné záhyby končetin, či dobrou práci maskérů. Ve všech podobných detailech Bayona umí být přesvědčivý.

Za těmi těly ale nejsou příliš životní hrdinové. Je sice sympatické, že scénář nekončí u mustru diktujícího vypíchnout z davu pár výrazných hrdinů - ale co lze vyčíst z tohoto kolektivního boje o přežití, kde jednotlivé postavy splývají a občas nám titulek oznámí, kdo umřel a kolik mu bylo let? Přitom jsme kolikrát ani netušili, že tam dotyčný je, co je zač či v jakém zdravotním stavu se nachází.

Když protagonisté netrpí v závalu sněžné bouře či při pokusu přežít noc mimo úkryt letounu během svéhlavé záchranné výpravy, filmaři se až příliš často opájejí scénami, které by patřily spíše do nějaké trudnější a dospělejší verze dobrodružství Julese Vernea.

Slunce se opírá do okolních štítů, podezřele vitální mladíci ve slunečních brýlích přetvářejí vrak letadla v lépe fungující provizorní obydlí… a divák má pocit, že v minulé scéně už trpěl dost, tak si nyní může dopřát chvilku oddechu. Jednotlivé tváře příliš nerozeznává, protože s charakterizací a psychologií se autoři nezdržují. Sem tam rychlý, obvykle dost návodný střih do minulosti a šup zase zpátky do sněhu.

Nakonec přichází emocionální závěr, jehož patos a vítání navrátivších se hrdinů má mírnit perspektiva vypravěče. Ten promlouvá hlasem mrtvých, tedy všech účastníků výpravy, ať už přeživších, či zesnulých. Ve skutečnosti ta promluva patos jen prohlubuje. A pohřbívá celou traumatickou zkušenost protagonistů i jejich kroky přesahující běžné etické či humánní mantinely banální poznámkou, že všichni jsou mrtví, ať už uvnitř, nebo doopravdy.

Ve skutečnosti se tím jen podtrhuje, že navzdory vší - někdy efektivní, jindy jen efektní - filmařině je Bayonova novinka uvnitř sama poněkud mrtvá.