Když se rány zahojí, není proč se mstít. Taylor Swift vydala osobní dvojalbum

Americká zpěvačka Taylor Swift v pátek překvapila fanoušky oznámením, že její dlouho očekávaná nahrávka The Tortured Poets Department je ve skutečnosti dvojalbum. Největší současná hvězda hudebního průmyslu vydala svou jedenáctou studiovou desku, která obsahuje 16 skladeb, s úderem páteční půlnoci. Dvě hodiny nato nečekaně přihodila dalších 15 písní.

"Za poslední dva roky jsem napsala tolik utrápené poezie, že jsem se o ní s vámi chtěla podělit," zdůvodnila umělkyně na Instagramu. Název The Tortured Poets Department lze přeložit jako Oddělení utrápených básníků.

Ohlas je dle očekávání mimořádný. Streamovací služba Spotify hned v sobotu informovala, že novinka přepsala rekord a stala se nejstreamovanějším albem za jediný den. K dosažení prvenství jí stačilo méně než 12 hodin.

Čtyřiatřicetiletá americká zpěvačka, která naposledy v roce 2022 vydala album Midnights a již časopis Forbes začátkem tohoto měsíce poprvé zařadil mezi dolarové miliardáře, poslední roky přepisuje jeden rekord za druhým. Předminulý měsíc získala už čtvrtou Grammy pro album roku, což se do té doby nikomu nepodařilo. Už loni pak hudebnice, kterou časopis Time vyhlásil osobností roku, překonala prvenství Eltona Johna v počtu prodaných lístků na jedno turné se svou koncertní šňůrou The Eras Tour. Ta příští měsíc pokračuje v Paříži.

Vydání nového alba teď zaujalo i majitele lístků, kteří se těší, že v repertoáru přibudou další písně. Koncerty, na nichž zpěvačka rekapituluje svých deset dosavadních desek, už nyní trvají přes tři hodiny.

Většina písní na novém dvojalbu se točí okolo nešťastné lásky. Odrážejí "události, názory a pocity z pomíjivého a fatalistického okamžiku, který byl stejně tak úžasný, jako byl smutný", napsala Taylor Swift na sociální síti Instagram, kde ji sleduje 283 milionů lidí.

Dodala, že toto životní období už uzavřela. "Když se rány zahojí, není proč se mstít a vyřizovat účty. Zvlášť když se po čase ukáže, že spoustu těch zranění si člověk způsobil sám," uvedla. "Teprve když odvyprávíme svůj nejsmutnější příběh, můžeme se od něj začít osvobozovat," naznačila, že projekt měl pro ni terapeutickou rovinu.

Fanoušci i média nyní spekulují, zda se Taylor Swift prostřednictvím nových skladeb nevyrovnává s bývalými milenci. Podle britské BBC lze například dovodit, že píseň So Long, London pojednává o britském herci Joeovi Alwynovi, s nímž zpěvačka udržovala vztah šest let. Dokonce se za ním přestěhovala do Londýna a Alwyn byl pod pseudonymem William Bowery uveden coby spoluautor jejích alb Folklore a Midnights. Rozešli se v dubnu 2023. Alwynův mluvčí se ke skladbě nechtěl vyjádřit.

Další song nazvaný But Daddy I Love Him jako by se vyjadřoval k jejímu pouze propíranému, nikdy nepotvrzenému vztahu s Mattym Healym, frontmanem britské kapely The 1975, dodává BBC. Ani Healy zatím skladbu nekomentoval.

Kvůli vydání alba v noci na pátek ponocovala spousta fanynek zpěvačky, kterým se anglicky říká Swifties. Chtěli být mezi prvními, kdo si skladby pustí na streamovacích platformách. "Zatím jsem slyšela pár věcí a už jsem tím posedlá. Taylor, děkuju moc," napsala na sociální síti X posluchačka Nikki.

Další mířili do obchodů, aby si desku koupili na CD nebo vinylu. Devětapadesátiletý Mike Batt spoluvlastní prodejnu hudby Silver Platters v americkém Seattlu. Sotva v pátek ráno otevřel, už čelil náporu zákazníků, kteří se ptali po novince Taylor Swift.

V singlu Fortnight z nového alba Taylor Swift hostuje raper Post Malone. Foto: Beth Garrabrant | Video: Republic Records

"Na ní je zajímavé, že není žádná rychlokvaška. Začínala s country a postupně se vypracovala v autorku, která má blíž k popu," připomíná Batt, že zpěvačka podepsala první smlouvu s vydavatelstvím jako čtrnáctiletá v roce 2004.

Tehdy byla označována za interpretku akustického country-popu. Dva roky nato zněly na její debutové desce akustické kytary, banja, pedal steel guitar, housle nebo dobro, což je typ resofonické kytary.

Od té doby hudebnice ušla dlouhou cestu přes stadionovou pop-music s elektronickými prvky přes dvě intimní nahrávky z doby pandemie a etapu, kdy kvůli právním sporům znovu přetáčela svá první alba, až do současnosti, kdy je jednoduše největší hudební hvězdou na světě.

Podle deníku New York Times novinka ukazuje, že zatímco Taylor Swift poslední roky zaznamenávala jeden úspěch za druhým, její osobní život se otřásal. Deskou nenavazuje na charakterové studie z pandemických titulů Folklore a Evermore, které měly komorní náladou blíže k folku. Na dvojalbu The Tortured Poets Department se vrací k tomu, co jí vždy šlo nejlíp: autobiografickým, často nevraživým písňovým příběhům o zlomených srdcích, které jsou plné detailů a autobiografických odkazů.

Na desce se sice stejně jako na těch pandemických znovu podílel Aaron Dessner z kapely The National, rozhodující slovo měl ale soudě podle zvuku a častého užití syntezátorů či bicích automatů opět producent Jack Antonoff. S ním zpěvačka spolupracuje od přelomové nahrávky nazvané 1989, vydané v roce 2014.

Dle britského deníku Guardian její nový počin osciluje právě mezi opulentním stadionovým pop-rockem navazujícím na zvuk 80. let minulého století, jaký Taylor Swift rozvinula na albu 1989, a intimnějšími posledními nahrávkami. Nechybí ani odkazy k její country minulosti, jako když v novém songu I Can Fix Him (No Really I Can) zazní slide guitar nebo housle ve skladbě But Daddy I Love Him. Na více místech jako by se Taylor Swift schválně držela zpět a vyhýbala prvoplánovým gestům. Přehnaně na sebe neupozorňují ani hosté, zpěvačka Florence Welch a raper Post Malone.

Guardian konstatuje, že Taylor Swift dosáhla ve světové popkultuře zřejmě historicky bezprecedentního postavení. "Těžko hledat přirovnání k situaci, kdy americké prezidentské volby může rozhodnout to, kterého kandidáta podpoří, a kdy se singapurský premiér hádá se svým thajským protějškem o to, která země bude mít exkluzivní práva na jihoasijskou část jejího turné," připomíná novinář situaci ze začátku minulého měsíce.

Thajský premiér tehdy oznámil, že Singapur kvůli posílení cestovního ruchu zaplatil zpěvačce tři miliony dolarů za každý tamní koncert pod podmínkou, že na jihu Asie nevystoupí v žádné jiné zemi, ani v sousedním Thajsku. Singapurské ministerstvo kultury reagovalo, že "až tak vysoká" částka nebyla, upřesnit ji ale nechtělo.