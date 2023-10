Recenze: Zbavit Versailles třpytu a vrátit Deppa na výsluní. Film se snaží o nemožné

Festival ve francouzském Cannes je nejdůležitější a nejvlivnější filmová přehlídka na světě. Anebo také obrovská "konzerva", která místo hledání a určování trendů jen archivuje další díla starých mistrů? Když letošní ročník otevíralo dobové drama Jeanne du Barry – Králova milenka, které teď hrají česká kina, byl to pro mnohé pohled do pravěku. Přesto tuto konzervu stojí za to otevřít.

