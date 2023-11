Maturovala online za pandemie. Tate McRae v Praze zazpívá hit z Tiktoku

Úryvek své nové skladby zveřejnila kanadská zpěvačka Tate McRae na sociální síti Tiktok v srpnu. Chytlavý refrén záhy nasbíral miliony zhlédnutí a song nazvaný Greedy je dnes jednou z komerčně nejúspěšnějších skladeb roku. Teprve dvacetiletá hudebnice ho naživo představí 8. května příštího roku v pražském Foru Karlín.

Koncert pořádá agentura Live Nation, vstupenky za ceny od 990 korun budou v prodeji od pátku. Zpěvačka, jejíž tracky na streamovacích službách podle firmy Sony Music dohromady zaznamenaly přes 6,7 miliardy přehrání, do Česka přijede podruhé, vloni debutovala v pražském klubu Roxy.

Hvězda z kanadského Calgary se narodila roku 2003, jako osmiletá se zúčastnila tanečního klání a chvíli směřovala k baletní kariéře. Později byla mimo jiné první kanadskou účastnicí americké televizní taneční soutěže So You Think You Can Dance.

Roku 2017 však jako teenagerka začala zveřejňovat hudbu na serveru YouTube, kde brzy nabrala tisíce sledujících. Velký zájem ji přivedl až ke smlouvě s vydavatelstvím RCA Records spadajícím pod Sony. "Do sedmnácti jsem závodně tančila a byl to celý můj svět. Vůbec jsem nevěděla, jak by se dalo tančit a zpívat zároveň," řekla nedávno.

V lednu 2020, dva měsíce před začátkem celosvětové pandemie koronaviru, vydala první EP obsahující skladbu Tear Myself Apart, kterou napsala s popovou hvězdou Billie Eilish a jejím bratrem Finneasem O'Connellem. Rok nato druhé EP zahrnulo singl You Broke Me First, který už pronikl do hitparád a autorce vynesl mimo jiné umístění na seznamu 30 pod 30 časopisu Forbes nebo zařazení mezi objevy roku magazínem Rolling Stone.

Její loňské debutové album I Used to Think I Could Fly se pak umístilo také v české hitparádě, byť až na 40. příčce. Střední školu zpěvačka dokončovala online ještě za pandemie, během níž odmaturovala, popsal deník Calgary Herald.

Letos v prosinci vydá Tate McRae svou druhou desku, kterou příští rok představí ve Foru Karlín. Stejně jako svůj hit Greedy, který jenom na platformě Spotify od září zaznamenal přes čtvrt miliardy přehrání a momentálně je také v českém top 10.

Úryvek z něj zpěvačka zveřejnila v srpnu na sociální síti Tiktok, kde se chytlavý popový refrén zpívaný falzetem hned začal šířit, popisuje server Billboard.com. Když ho Tate McRae poprvé představila naživo, udivilo ji, že lidé už z Tiktoku znají slova. Skladba doprovázená videoklipem ze zimního stadionu vypráví o ženě, která odrazuje muže od toho, aby si ji přivlastňovali, dělali si na ni příliš velké nároky nebo se zajímali jen o její tělo. Doslova tu Tate McRae vybízí muže, aby se vůči ní nechovali chamtivě, protože se naučila mít v sebe důvěru a nemusí usilovat o jejich přízeň.

Kanaďanka se do Česka vrátí v rámci svého prvního celosvětého turné, jež zahrne 53 koncertů po Evropě, USA, Austrálii či Novém Zélandu. Jako předskokan se také ve Foru Karlín představí dvacetiletý americký raper Charlieonnafriday.